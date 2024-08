A környékbeliek már kezdenek megbarátkozni azzal, hogy a Béke városrészi V2 Motorock Cukrászda környékén időnként nagyobb a hangzavar, néhány tucat, esetenként néhány száz vasparipa parkol mindenhol, ahol csak a sztenderdre lehet tenni egy kétkerekűt, és bizony néha hangosan szól a zene is, a vidám bőrruhások kacaja sem mindig csendes. Viszont tudják, hogy jólelkű, kedves emberekkel van teli a környék, a cukrászda pedig egész évben ott van nekik a szomszédban, nem csak egy fagyiért lehet nyáron leugrani, valami finomság mindig várja a betérőket immáron sokadik esztendeje.

Vasárnap éppen emiatt volt hangos a környék, születésnapi bulit tartott a cukrászda, mégpedig úgy, hogy programokat szervezett, ajándékokat sorakoztatott fel és még meg is vendégelte azokat, akik miatt egész évben fáradozik és akiknek köszönheti, hogy még mindig kinyithatja reggelente az ajtót. Kedves gesztus ez, születésnapi buliból ez már a harmadik volt, de ennél régebben rendezték be motoros stílusban a helyet, amit meg is kedvelt a környék és nem is nagyon jut eszébe más hely, ha szülinapi tortáról esik szó, mára már elterjedt szakmai jó híre is a helynek. Olyannyira, hogy a fővárosból, sőt, a határon túlról is visszatérő vendégeik vannak.