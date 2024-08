- Az idén a megszokottól eltérően kicsit nehezebb volt a szervezés, mert sokan még a nyaralásukat töltik. Hiányzik az Adonyi Rozmaring Tánccsoport is, akik a Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával Szlovákiában nemzetiségi rendezvényen képviselik hazánkat és a településünket mintegy tíz fővel.

Kovács-Kerekes Fanni és Szabó-Pajer Loretta az Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről köszöntik a vendégeket

- Sikerült a tavalyi célkitűzés, a szervezet erősítése?

- Mindig csatlakozik hozzánk egy-két fiatal, melyben fontos lehet a szülői háttér hagyomány erősítő szerepe. Sajnos ebben a tekintetben az idő nagy eróziós tényező, de azért még megjelennek a családi környezetben, ünnepek alkalmával a sváb, a német hagyományokhoz köthető mozzanatok, szokások. Feltűnik néha a kommunikációnk közben is néhány sváb eredetű szó. Ilyen a hokedli, amit kevesen tudnak, amíg el nem mondjuk például a gyerekeinknek. Ez lenne a küldetése a hagyományőrzésünknek. Például decemberben jelent meg a Német Önkormányzat kiadásában az Adonyi Daloskönyv, melyben két sváb dalszöveg is helyt kapott a településről, amit énekeltek korábban.

Az idén százhetvenen foglaltak asztalt a rendezvényre

- A sváb bál jellegzetessége a dirndli ruha, amit itt is sokan felvettek.

- Ez mindig vitát okoz, sváb vagy német? Eredetileg Bajor. Igyekszünk külsőségekben is erősíteni a hagyományainkat. Ami a viseletben is nyomon követhető, összetartó közösség az Adony és környéke sváb nemzetiség.

Rácalmásról is mindig érkeznek vendégek a fesztiválra. Középen szemüvegben Pál Péter elnökhelyettes.

Ez utóbbit erősítette meg a vendégként résztvevő Rácalmási Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese, a küldöttség vezetője Pál Péter is. Fejér vármegye nyugati részén jóval több a német nemzetiséghez tartozó közösség, mint itt a vármegye déli, délkeleti részén. Ezért is fontos, hogy minél többször találkozzunk, egymás programjain részt vehessünk. Zászlós hajónk a mezőfalviak, akiktől rengeteget tanulhattunk és itt is jelen vannak.

Az adonyiakkal pedig már tíz éves a kapcsolatunk és mindig remekül érezzük magunkat

- hallottuk Pál Pétertől.

Az Adonyi Sváb Sörfesztivál fontos találkozási pontja a térség német nemzetiségi csoportjainak

A rendezvényen a szári Gaudi Buam zenekar fújta a talp alá valót.