Elkezdődött. Mármint a visszaszámlálás a tanévkezdésig. Amikor véget ért a suli – legyen az általános, közép-, vagy felsőfokú –, nem számoltuk az előttünk álló időszakot, hiszen a két és fél hónap nyári szünet végtelen hosszúnak tűnt. Most meg a hátralevő néhány nap is szinte kiporciózott. Az iskolai rajtig mennyi, de mennyi idő van még, hiszen év közben a hosszú hétvége is ritka ajándék, ez a néhány nap meg több is annál. Igen ám, de ilyenkor már bekattan a lámpás a fejben, főleg a nagyobbaknál, akiknek kollégiumba vagy albérletbe kell menniük és az sem mindegy persze, hogy kikkel és mennyiért. Azért kedves diákok, semmi szomorúság, hiszen még oly fiatalok vagytok!