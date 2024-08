A Prágától 130 km-re, nyugatra fekvő Karlovy Vary nevét IV. Károly német-római császárról kapta, aki a várost 1370-ben alapította. - írja az utazas-nyaralas.info portál. 1508 óta ez Európa első gyógyhelye. 1604-ben a város, három ház kivételével, teljesen leégett. A 19. század óta híres turistacélpont, számos híresség is felkeresi gyógyfürdőit. Arany János - a feljegyzések szerint - tíz alkalommal is járt itt, elsőként 1867-ben, további neves vendégei voltak a városnak Liszt Ferenc, Móra Ferenc, Goethe, Gogol, Schiller, Tolsztoj, Chopin, Brahms, Beethoven, Mozart, Kafka, Brahms, Grieg, és Karl Marx.

Karlovy Vary mára a világ egyik leghíresebb gyógyfürdő-városa lett: több, mint 300 gyógyvízforrása van. Lakossága ma az 52 ezer főt is meghaladja. Karlovy Vary nemzetközi filmfesztiváljáról, és arról is ismert, hogy itt gyártják a Becherovkát. Ennek azért e sorok közzé tevője nem annyira lelkes híve, hiszen a magyar pálinka sokkal jobb! Szépsége miatt több filmet is forgattak itt, a 2006-os James Bond film, a Casino Royale is itt játszódott, bár a filmben a város Montenegrót "alakította". A filmbeli Casino Royale-nak a Grandhotel Pupp adott otthont, amely a filmfesztiválnak is helyt ad.

Karlovy Vary a Teplá-folyó zöld völgyében fekszik, ez remek atmoszférát kölcsönöz a fürdővárosnak. Nagy élményt jelent itt csupán sétálni, és gyönyörködni a színes épületekben, és a csodálatos természeti környezetben. Gyógyfürdőin, és wellness-szállodáin kívül az elegáns város festői szépsége, csodás környezete, és díszes, felújított barokk, és art nouveau épületei miatt is vonzó.

Ha tehetik ne hagyják ki!