Fotó: Laczkó Izabella (archív)

A szervezők hozzávetőlegesen 100 körüli érdeklődőre számítanak, így ezúttal a szemben lévő parkolóba nem települnek ki. Azoknak is érdemes ellátogatni vasárnap a Béke városrészbe, akik motorokat szeretnének megcsodálni, mert nagy valószínűséggel a motorostársadalom is képviselteti majd magát nagyobb számban, hiszen nyáron ők vannak többségben a vendégek között. Olyan is akad, aki Budapestről rendszeresen lejár sütizni a családjával, de Szlovákiából is van visszatérő vendég. Nem véletlenül vannak a cukrászda eseményei mindig vasárnap, hiszen tekintettel szeretnének lenni a motorosklubokra, akiknek az eseményei rendszerint szombaton szoktak lenni.

Tóth-László Krisztina idén szeretné megtartani majd a szezonzáró rendezvényt is, ha már megnyitotta, de ez sok mindentől függ, elsősorban az időjárástól. Nem ritka már, hogy októberben még nagyon jó idő van, de aztán egyik napról a másikra elromlik az idő, egy ilyen rendezvényt pedig nem két nap megszervezni. Felvonulás most nem lesz, ugyanis annak elég magasak a költségei, így csak a szezonnyitón tartanak mindig. Viszont vasárnap lesz egy játék, amihez meg kell mozdítani a motort, más járművet, vagy a lábaikat a városban, ez pedig a Keresd a nőt! játék, ami tulajdonképpen egy városi társasjáték, amiben a cél egy bizonyos nő keresése és megtalálása. Összesen három helyszínt kell meglátogatni, amihez az első helyszínen kapják meg a következő gps koordinátáit. Előző napon egy versikét tesznek közzé, amiből akár rá is lehet jönni - főként a helyieknek - hogy mi is a keresés tárgya. Ha odaérnek, ott kell egy szelfit készíteni, majd irány újra a cukrászda, ahol ha ezt bemutatják, egy apró ajándékkal és egy élménnyel gazdagabban távoznak.

A vasárnapi rendezvényre mindenképpen várják azokat, akik egyébként is ebben a remek cukrászdában vásárolnak, hiszen miattuk ünnepelhetik ismét a születésnapjukat, de újakat is szívesen látnak, akik csak most fognak rácsodálkozni erre a különleges helyre.