Csupán egyetlen póló előállításához kétezer-hétszáz liter vizet használnak fel, ami megegyezik egy felnőtt ember két és fél éves (!) ivóvízfogyasztásával – számol be minderről a Greenpeace Magyarország. A jelenlegi fast fashion-ruhák alapanyagának több mint hatvan százaléka műanyag – írják. Ezért is nagyon káros a természetre, ha ruhánkat gyorsan eldobjuk, és – követve a divatot – máris újat vásárolunk. 2024-ben már nem szégyen használt ruhát hordani, sőt be kell látnunk, hogy nincs szükség újra! Hordjuk minél hosszabb ideig a már legyártott ruhákat, javítsuk meg és kreatívan alakítsuk át őket, ha szükséges. A már kinőtt vagy hordani nem kívánt ruhadarabokat pedig cseréljük el másokkal. Így sokkal emberközelibb.

Negyven póló egy személynek. Vajon mikor hordja el? Van emberközelibb megoldás is

Minek újat venni? A csere emberközelibb dolog

A textiliparnak óriási a környezetterhelése, több energiát használ fel a divatipar, mint a repülés és hajózás együtt – emellett kilencvenkétmillió tonna textilhulladékot termel évente. Megdöbbentő: csak Magyarországon évi nyolcvanezer tonna ruhát dobunk ki! A fast fashion megjelenésével egyre gyorsabban nő a vásárolt ruha mennyisége, az iparág nyomott árai, reklámkampányaik nemcsak a ruhák javítását, átalakítását nem ösztönzik, de arra serkentik a fogyasztót, hogy szinte naponta új ruhát vegyen. Holott a fenti számokat nézve ez növeli a vízpazarlást, az energia- és szennyvízkibocsátást, a textilhulladék mennyiségét. Ha viszont second hand ruhát választunk, vagy sokáig hordjuk, megjavíttatjuk a régit, rengeteg erőforrást spórolunk a Földnek!

Fast fashion helyett second hand!

A fast fashion többek között a műszálak, különösen a poliészter felhasználásával járul hozzá a környezetszennyezéshez, és jelentős az üvegházgáz-kibocsátása, ahogy az intenzív vegyszeres mezőgazdasági termelésből származó pamutnak is. Ezért sem mindegy, ha pólónkat gyorsan eldobjuk-e, és – követve a divatot – újat vásárolunk. Hozzunk tudatos, emberközeli döntést környezetbarát termékek választásával! Miért emberközelibb ez a gondolkodás? Azért, mert a már legyártott ruhákat kreatívan átalakítva, a már kinőtt vagy hordani nem kívánt ruhadarabokat másokkal elcserélve védjük környezetünket és örömöt szerzünk másoknak.

