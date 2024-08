Hűséges előfizetőink számára rendszeresen kedveskedünk nyereményjátékkal. Ilyen a Mozaikkereső, amelyen a Mediaworks Hungary Zrt-hez tartozó tizenkilenc vármegyei lap előfizetői vehettek részt. Idén június 24. és július 6. között zajlott az akció. Ahogy eddig is, úgy most is rendkívül népszerűnek bizonyult a játék, hiszen 14.765 darab szelvényt küldtek be az olvasók (megadott képrészleteket kellett kivágni a játék időtartama során, majd összeragasztani őket, s végül ezt kellett elküldeni a határidőre). Kollégáink július 24-én sorsolták ki a szerencsés nyerteseket. A több 10 és 50 ezer forintos vásárlási utalvány mellett egy nagyképernyős televízió is gazdára talált, Sümegi Lajosné személyében.

Fotó: Laczkó Izabella

A hatalmas okostévét hétfőn már ki is szállították a nyertesnek, aki férjével együtt szívesen meg is mutatta nekünk, hol kapott helyet az otthonukban. A nappalijukban már volt egy készülékük, méretre pontosan beigazítva úgy és ott, ahogy számukra a legjobb, éppen ezért, a hírlap által megnyert tévét az egyik kisszobába tették. A házaspár elmondta, fiuk volt a segítségükre, hogy beállítsanak rajta mindent, amit kell. Egy kicsit elmerengve rácsodálkoztunk azon, hogy milyen rohamosan fejlődik a technika, és hogy egyre nagyobb készülékeket gyártanak, amelyekhez egyre kisebbek a távirányítók. Elsősorban sportközvetítéseket, filmeket és magyar sorozatokat néznek szívesen a tévében, meg persze minden olyan műsort, ami érdekesnek ígérkezik számukra. Arra a kérdésre, hogy mióta is előfizetői a Dunaújvárosi Hírlapnak, egyikük sem tudta pontosan megmondani, hiszen évtizedekről van szó. A mindennapi rutinjuk részét képezi az újság, a reggeli kávé mellett olvassák leginkább, de hozzátették, hogy emellett az online felületünket is gyakran görgetik. Mint azt Sümegi Lajos elmondta, azért szeretik lapunkat, mert minden fontosabb helyi témáról tájékozódhatnak belőle, legyen az közélet, politika, sport, kultúra. Szeretik a játékokat, feladványokat is az újságban, amelyeket szívesen látnának sűrűbben is. Rendszeresen részt vesznek a nyereményjátékokon, néhány éve egy zalakarosi üdülést is nyertek már lapunk által.