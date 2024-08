Tehát akkor a dinnye! A dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon évek óta dinnyét kínáló árusok egyöntetű véleménye, hogy az idei termés kiváló minőségű. Hogy meddig tart, abban is egyetértenek, augusztus huszadikán szerintük vége lesz a szezonnak. Nem arra gondolnak, hogy innentől kezdve nem lesz dinnye a piacon, hanem arra, hogy mivel legalább három héttel előrébb van a természet, már a minősége nem lesz olyan, mint napjainkban, elkezd kásásodni az áru.

Fotó: Laczkó Izabella

Az árakat tekintve azt tapasztalhattuk, hogy a cecei dinnyének kilója 290 forint, míg békésié 360. A magszegény és a sárga bélű görögdinnye kilójáért 690 forintot kérnek el a gazdák.

A sárga belű dinnye egy kicsit furcsán mutat, de főleg az idősebbek között nagy iránta a kereslet. Na, de miért sárga? A „klasszikus” görögdinnye színét a likopin nevű karotintól kapja, amely többek között a paradicsomban is megtalálható természetes színanyag. A sárga húsú dinnyében nincs likopin, ezzel szemben van benne karotin, ami sárga színt ad.

Különlegességét a dinnye sárga színű húsa adja, amely igen dekoratívan mutathat akár díszítésnél is. A sárga húsa igen tömör, kiváló ízű és magas cukortartalmú. A sárga húsú dinnyék nagyon jól mutatnak a pirosak mellett akár gyümölcssalátákban is használhatjuk.

A görögdinnye „testvére” a sárgadinnye jóval kisebb mértékben vásárolható. Kilója 690 forint, de a dunavecsei mézédesnek kilóját már 380 forintért is megvehetjük. A dinnye mellé kínálatában felzárkózott a héten a magyar szőlő. Külalaktól függően nyolcszáz és 2000 forint között mozgott kilogramm ára.

Fotó: Laczkó Izabella

Szilvából is bő volt a választék, 400 és 600 forint között mérték kilóját a standokon. Ezen az áron már igencsak el lehet gondolkodni azon, hogy érdemes egy kis szilvalekvár készítésbe fognunk, netán akár egy kis pálinkát főzni.

A lekvár esetében öt kilogramm egészséges magozott szilvából, két két és fél kilónyi lekvárunk lehet.