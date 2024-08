- Van még rengeteg. Van egy-két korsó, meg pohár, amit otthon tartok, mert a feleségem azt mondta, ezek elférnek, maradhatnak. Mindig előkerül valami, ami még nincsen. Holnap jön egy kis hölgy, hoz néhány darabot a hagyatékából. Remélem, hogyha meglátja a gyűjteményt így, egyben, akkor kicsit megolvad majd a szíve. Sokan a hollóházi porcelánt nagyon nagyra tartják. Neves kerámiáról beszélünk, a hollóházi, de igazából az Alföldi után a legrosszabb porcelán. Tehát a Hollóházi igazából nem képvisel akkora összeget, főleg, ha még ráírják azt is, hogy Dunaújváros, vagy Dunai Vasmű. Akkor csak egy-két embernek, aki elvakultan gyűjti, azoknak ér valamit, amúgy nem ér semmit.

Fotó: Szabóné Zsedrvits Enikő

- Sokan vannak gyűjtők?

- Itt a városban, akiről tudok, csak egy két-három ember van. Egyszer felmentem a József Attila Könyvtár oldalára, mert beütöttem a keresőbe, hogy dunaújvárosi ereklyék, vagy vasműs emléktárgyak, és kiadta a József Attila Könyvtár gyűjteményét. Ott láttam, hogy Békési Györgynek volt valami hasonló volumenű gyűjteménye Dunaújváros történetéből. Ő ráhagyta a könyvtárra, a múzeumra. De ilyesmi gyűjteménye, ahol mindenféle van, mint nekem, ilyen nincsen. Bali Attila a fényképeket, a képeslapokat gyűjti. Aztán van még Horváth Tamás, ő is gyűjt városi dolgokat. Én még nem láttam a gyűjteményét, de ő már volt nálam vásárolni. Néha eladok bagóért olyanokat, amiből több van. Ott van az a négy-öt kosár a szekrény mellett, ezek mind-mind pluszok. Amiből kettő van, vagy három, vagy négy. Van olyan vasműs szakszervezeti könyvem, aminél tíz darab könyv volt egyben csomagolva.

- Nagyságrendileg meg lehet becsülni, hogy hány darabos most a kollekció?

- Saccra azt mondom, hogy 1500-2000 darab. Ebben benne vannak a képeslapok, a kártyanaptárak, szalvéták is. Azt kifejtettem, hogy egy időben rámentem a retro dolgokra. Látszik is, ott a polcon egy retro Crepto vécépapír, alatta a retro karácsonyfadíszek. Retro dróthálós szódásüvegeket is gyűjtöttem, az egész készlet megvan, habszifon, jégkocka tartó, a patronok hozzá. De rájöttem, hogy mindent nem lehet gyűjteni, már most kinőttem a garázst. Jó lenne a szomszéd garázsát megvenni, akkor tudnék nyitni egy ajtót. Ezeket a szekrényeket már oda vettem már, pontosabban kaptam ajándékba egy tálba csokoládéért, mert már útban volt. Még remélem, hogy sok-sok ideig, sok évig tudom ezeket még gyűjteni. Itt van például ez a Nicsenko mez. Ezt is csak úgy fölrakták a Facebook-ra, hogy elajándékoznák valakinek. Mindenki azt írta, hogy engem keressen. Gyorsan ráírtam az úrra, de az egyiket már elvitték. Nem fogadott el semmit érte. Sok ember van, aki gyűjtöget. A feleségem is eljön néha velem piacra, akkor szoktam venni egy-két dolgot, de tényleg fillérekért. Majd' elfelejtettem, nem beszéltem a sörnyitó gyűjteményemről sem, az is több száz darabos, tényleg órákat lehetne beszélni ezekről. Van 25 éves Dunaújváros szatyrom, ami még most is szatyor, gyufacímke gyűjtemény, szalvéta, sok minden.