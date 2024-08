Valaha elegendő volt rábólintani, majd kézfogással megpecsételni és létrejött az adásvétel szentsége. Később már előfordult, hogy papírra is kellett vetni, mert azért akadt, aki vállalta, hogy semmirekellőnek mondják, letagadott mindent, ha érdeke úgy kívánta. Most ott tartunk, hogy a bérleti szerződésbe foglaltakat sem biztos, hogy be lehet tartatni, már közjegyzői közreműködés kell, ha biztosra akarunk menni. A hétvégén az internetes piactéren üzletet kötöttem. Megbeszéltünk árat, átvételt, mindent. Majd a késő esti órákban kiderült, ugrott a biznisz, a férj már máshol eladta. Egy délután kevés volt, hogy ezt a házastársak egymásnak elmondják. Tényleg igaz, csak az a biztos, ami elmúlt.