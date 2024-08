Kapcsolódj bátran, ez nem a Facebook!

A LinkedIn-en az a jó, hogy míg a többi népszerű közösségi oldalon illik ismerni egymást azzal, akit bejelölünk, itt ez egyáltalán nem elvárás, mivel nem a személyes ismeretség, hanem a közös szakmai érdeklődés / terület a hangsúlyos. Ha például egy adott cégnél pályázunk állásra, akkor bejelölhetjük azokat is, akik hasonló pozícióban dolgoznak ott vagy követhetjük olyan szakemberek profiljait is, akik a mi szakterületünkön osztanak meg értékes gondolatokat, friss információkat. Ez utóbbi kifejezetten ajánlott is, hisz így lehetünk naprakészek a legújabb trendekből, és egy-egy bejegyzés alatt értékes szakmai viták is ki szoktak alakulni, amikből szintén tanulni lehet. A saját hitelességünket is építhetjük azzal, hogy ha van hasznos gondolatunk egy poszthoz, akkor azt megosztjuk, mert minél gyakrabban fűzünk releváns meglátásokat egy-egy bejegyzéshez, annál inkább ismertebb lesz a nevünk az adott szakmai körben.

Ne legyél szerény, ha az eredményeidről van szó!

A LinkedIn arra is lehetőséget nyújt, hogy munkáinkat, projektjeinket, szakmai elismeréseinket és készségeinket átláthatóan, részletesen bemutassuk, ezért tegyük ezt meg bátran, hisz sosem lehet tudni, melyik fog ezek közül feltűnni egy toborzónál, és egy jó állásajánlatot hozni nekünk. Ha az előző munkáink kapcsán voltak olyan kollégáink, főnökeink, ügyfeleink, akik szívesen adnának rólunk ajánlót, a profilunk alatt ezt megtehetik, ezért hasznos ilyen kérésekkel is élnünk, amennyiben nyitottak rá.