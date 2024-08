Kóstolásra vár

Fotó: Balogh Tamás

Egyéb kategória

– Azoknak is lehetőséget adtunk a megmérettetésre, akik úgy érezték, hogy valami egyéb finomságot is tudnak készíteni. Korábban a Dinnye Napot a Lecsó Fesztivállal együtt szoktuk megrendezni és akkor értelem szerűen főztünk is. Mára külön választottuk a két alkalmat, mert úgy látjuk, hogy a legfinomabb termést július végén és augusztus elején kóstolhatjuk. Néhány év eltelte után, mondhatni közkívánatra erre a napra is lehetőséget kaptak a versengésre a sütő főzők is. A legjobb lecsófőzők majd szeptemberben, külön is bemutathatják a tudományukat.

Fotó: Balogh Tamás

A főzőverseny is különleges volt

– Mivel az önkormányzatunknak van egy baromfi telepe, így tojással is rendelkezik. Ebből a készletből jutott a versenyre is, ahol egy sajátos kitétel várta a résztvevőket, minden készítményhez a fölajánlott tojást is fel kellett használnia!

A főszereplők

Fotó: Balogh Tamás

Két példával is szolgálhatok

– A nyugdíjas körünk a csodálatos süteményei mellett különlegességeket is készített. Mi több egy fantasztikus finom cecei módra készült gulyással várták a szépszámú vendégeiket, amibe persze csipetke is bőségesen került.

Mások ínyenceknek való lábszár és körmös-csülök pörkölteket főztek, amikhez nyilvánvalóan galuska is járt. Igazi különlegesség volt hatvan tojásból készült pörkölt is. Elsőre egy kicsit elbizonytalanodtunk, amikor az egyik grillezéshez készülődő csapathoz érkeztünk. És a tojással mi történik? Hát tükörtojás készül a sültekre, mondták cinkos mosolygással!