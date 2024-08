Formalitás vagy tényleg fontos, hogy állítom össze?

Az önéletrajzra úgy kell tekintenünk, mint egy jó marketinganyagra, hisz a legfontosabb szerepe az, hogy „eladjon” minket, vagyis fennakadjon a kiválasztók szűrőjén és megnyissa a lehetőséget a személyes interjú, elbeszélgetés előtt. Ezért rendkívül fontos, hogy olyan anyagot készítsünk magunkról, ami tartalmában és megjelenésében is felhívja ránk a figyelmet.

Dr. Maczó Edit pályaválasztási- és karriertanácsadó összegyűjtötte, mikre érdemes figyelni az önéletrajz összeállításakor

Fotó: Szmodics Ágnes

Színes, szagos, zenélő…

Sokan nem hiszik, hogy van jelentősége annak, miképp néz ki megjelenésében, grafikailag a CV-jük. Természetesen a tartalom mindig fontosabb, mint a külcsíny, de gondoljunk arra, hogy az első benyomás itt is ugyanúgy érvényes, mint az élet bármely más területén. Egy igényesen összeállított, letisztult, jól tagolt, elegáns megjelenésű önéletrajz plusz pontot jelenthet, hisz azt üzeni az elkészítőjéről, hogy munkájában is feltehetően pontos, precíz, magas színvonalra törekszik. Emellett ki is emelhet minket a többi jelentkező fehér hátterű, egyszerű word-dokumentumai közül, kreativitást, egyéniséget tükrözhet. A túlzásokat azonban érdemes kerülni, nem szabad, hogy a dizájn elvigye a fókuszt a tartalomról, illetve a túl csicsás önéletrajznak szintén visszafordító ereje lehet.

Passz az Europass-nak?

Az Europass-típusú önéletrajzok sokáig biztonságos fogódzkodót jelentettek, hisz a keresőbe beírva egy rögtön letölthető sablont kapunk, amibe csak be kell illesztenünk a hiányzó adatainkat. Ez azonban egy nagyon vázlatos formátum, ami nem biztosít kellő teret arra, hogy a legfőbb képességeinkről és azok eddigi munkahelyi kamatoztatásáról beszámoljunk. Ezért az Europass önéletrajzot csak akkor használjuk ma már, ha a munkáltató kifejezetten ebben kéri a jelentkezést, egyébként válasszunk más, kreatívabb megoldást, amire szintén számos letölthető sablon áll már rendelkezésre.

Az önéletrajzzal kapcsolatos elvárások sokat változtak az utóbbi években

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

Önéletrajzi regény helyett lényegretörő tartalom

Ha valakinek már több évtizedes munkatapasztalat van a háta mögött, kihívást jelenthet, mit és mennyit tüntessen fel benne egy önéletrajzban. Ma az 1, maximum 2 oldalas CV-k az elvártak, az ennél hosszabbak szintén a süllyesztőben végezhetik, hisz nagylétszámú jelentkezők esetén a kiválasztóknak nincs kapacitásuk arra, hogy mindenki önéletrajzát átolvassák az első betűtől az utolsóig. Ezért lényeges, hogy csak azokat a végzettségeket, tapasztalatokat, sikereket domborítsuk ki, ami a megpályázott álláshoz passzoló! Ha az állásinterjúra bejutunk, ott esetleg ki lehet majd térni az egyebekre is, amennyiben relevanciája lesz.