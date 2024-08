Nem csak a házi kedvenceket, de a mezőgazdasági haszonállatokat is alaposan megviseli a hőség. Az ő esetükben is fontos a bőséges vízellátás biztosítása. A zárt térben tartott állatok (mint például a nyulak, vagy a csirkék) állapota, hangulata, jólléte nagyban függ az automatikus szellőztető berendezésektől. Ha ezek meghibásodnának, azonnal meg kell javítani, ezért olyan berendezést kell telepíteni, amely meghibásodás esetén azonnal riasztja a tulajdonost. Azoknak az állatoknak, amelyeket kifutóval rendelkező ólban tartanak, biztosítani kell az árnyékos területet is. A sertések például könnyen leégnek a tűző napon. Ha hőség idején kell szállítani bármilyen haszonállatot, érdemes azt éjszaka, vagy kora hajnalban megkezdeni, mivel ez kevésbé viseli meg az állatok szervezetét. A nyolc órát meghaladó utaztatás kizárólag speciális állatszállító járművel engedélyezett, aminek többek között van megfelelő légcsere-rendszere és az ivóvízellátás is biztosított benne.

Fotó: MW

Ahhoz, hogy a nyuszink, tengerimalacunk, vagy hörcsögünk jól érezze magát akkor is, amikor tombol a kánikula, fontos, hogy olyan helyen legyen a ketrece, vagy a terráriuma, ahol nem éri közvetlen napfény. A rengeteg kellemetlenséget okozó bolhák és kullancsok a meleg, párás időszakban elég gyakoriak. A többszöri fürdetés, a megelőző kenőcsök és a teljes test átvizsgálása segítenek megvédeni a kedvencet ezektől. A hűtéshez érdemes kipróbálni a fagyasztott mogyoróvajas és zselés csemegéket, és mindig legyen számukra friss, hideg víz és jégkocka. Meleg időben arra is figyelni kell, hogy könnyebb, hidratáló ételeket adjunk kedvenceinknek. Ügyelni kell arra, hogy a táplálék mindig friss legyen, és ne romoljon meg. Ha kedvencünk hosszú szőrű, akkor a bundanyírás is megkönnyítheti a forróság elviselését. Ezt érdemes szakemberre bízni, a legtöbb kisállatkozmetikus számára rutin feladat, még akkor is, ha nyusziról vagy tengerimalacról van szó. A kánikulában fontos, hogy a kinti játékot szabályokhoz kössük, hiszen a túlzott mozgás és a magas hőmérséklet kiszáradáshoz vagy hőgutához vezethet. A forró aszfalt és járdák fájdalmas hólyagokat okozhatnak a kutyák mancsán. Ha a hőmérséklet eléri a 29 fokot, a talajhőmérséklet sokkal magasabb lehet. Érdemes tesztelni a járdát úgy, hogy 10 másodpercig rajta tartjuk a kezünket. Ha túl forró nekünk, akkor a kutya mancsának is az. Sétáltatni korán reggel, vagy késő este érdemes őket, vagy megoldás lehet a kutyacipő is. Azt pedig már talán mondani sem kell, hogy soha, semmilyen körülmények között ne hagyjuk kedvenceinket egy parkoló autóban, még akkor sem, ha légkondicionáló be van kapcsolva.