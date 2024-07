Európai vöröskeresztesek számára tartottak egyhetes kommunikációs képzést június végén Magyarországon, pontosabban Rácalmáson - erről számolt be a Magyar Vöröskereszt. Mint azt kifejtették a közösségi oldalra tett bejegyzésben, az International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies veszélyhelyzeti kommunikációs tréninget szervezett múlt héten Rácalmáson az európai vöröskeresztes munkatársak számára.

Az egyhetes intenzív képzés során a résztvevők elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítottak el a veszélyhelyzeti kommunikáció témakörében, valamint megismerkedtek az IFRC rendszereinek és forrásainak hatékony használatával. A továbbképzés első napjai felkészítették a szakembereket a kurzust lezáró szimulációs napra, amelynek élethűvé tételét a szervezetük munkatársai is segítették a helyszínen. A képzés az #EU4Health projekt keretében valósult meg, így hangsúly került a mentális egészséggel kapcsolatos tudatosságra is. A pszichológiai megterhelésre adott megfelelő válaszreakció elengedhetetlen része a veszélyhelyzetekkel való megküzdésnek mind egyéni, mind szakmai tekintetben. A program befogadó hangulatban telt, és kiváló lehetőséget nyújtott a közel 15 országból érkező kommunikációs szakemberek közti szakmai kapcsolatok építésére és a tapasztalatcserére.