Álláskeresés rutin nélkül

A szorongató érzésnek csak egy részét képezik a pályakezdéssel kapcsolatos kérdések, emellett ott vannak az élet egyéb területein lévő nagy kihívások is, mint például a jövőbeli otthon megteremtése, a párválasztás, családalapítás. Ezek azonban eleinte a karrierkérdések mögé sorolódnak, hiszen a friss végzettséggel a kezedben valószínű neked is az első és legfontosabb célod: megtalálni azt a munkát, amely személyes és anyagi motivációt biztosít a jövőbeli terveid megvalósításához. S ha még nincs rutinod az álláskeresésben, igen nagy kihívásnak tűnhet, hogy is kezdj hozzá.

Álláskeresés kezdőként

Fotó: canva.com (illusztráció)

Jótanácsból is megárt a sok

A karrierindulásod elején mindenki ellát majd jó tanáccsal, ami sokszor tud a teljes összezavarodáshoz vezetni. Mivel a legjobbat akarják neked, a családtagok és a barátaid is meg szeretnének óvni a buktatóktól, ezért a személyes vagy hallott tapasztalataik alapján fognak iránymutatást adni neked. Ezek között biztosan lesznek megszívlelendő tanácsok, de egyet tarts észben: ezek az ő megéléseik, élményeik. Attól, hogy valaki így meg úgy járt, egyáltalán nincs kőbe vésve, hogy rád is az vár majd. Szóval ne zárj ki lehetőségeket csak azért (pl. egy adott céghez való pályázást), mert valakitől negatív véleményt hallottál! S ha egy idő után soknak érzed a jószándékú útmutatásokat, jelezd ezt kedvesen, de határozottan feléjük.

Kell egy terv! Állíts össze egy több pontból álló tervet arról, hogyan fogod lendületbe hozni magad a munkaerőpiacon! Kezdd az álláskeresési stratégiákkal! Ma már egy jó önéletrajz és LinkedIn profil nélkül nem is lehet elindulni. Ezek készen vannak már? Tudod mikre kell figyelni az összeállításuknál? Ismered azokat a platformokat, ahol a legfrissebb állásokról lehet tájékozódni? Tudtad, hogy vannak már kifejezetten pályakezdőknek szóló állásoldalak? Ha kíváncsi vagy mindezekre, sorozatunk következő részében erről is olvashatsz majd.

Legyen az álláskeresés a napi rutinod része!

Ha álláskeresésben vagy, alakítsd ki úgy a napodat, hogy szerves részét képezze az, amikor csak a karrierkérdéseiddel foglalkozol. Sokaknál az vált be, hogy ezt a reggeli időszakra teszik, egyrészt ilyenkor még frissek és jobban tudnak koncentrálni, másrészt, ha ezzel indítják a napjukat, úgy érzik, még ha nincs is állásuk, minden napot valami értelmes és hasznos dologgal indítanak. A hangsúly nem azon van, mikor foglalkozol az álláskereséssel, sokkal inkább azon: mennyit. Hidd el, ha minden nap átböngészed a portálokat, jelentkezel újabb kiírásokra, előbb-utóbb meglesz a gyümölcse!