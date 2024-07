– Akkor mi úgy voltunk vele, hogy bármilyen összeg jön össze, azt átadjuk, mert bármilyen összeg segítség lehet. Bennünket csak a jó szándék vezérelt.

Zsolt említette, hogy jelentős összeget gyűjtöttek össze számára.

– Úgy fejezte ki magát, hogy az egyik lába megvan a paripának. Egy nagyon vidám, jó érzésű ember a Zsolt. Szerintem, aki ismeri, az csak pozitívan tud gondolni rá.És ezért is nagyon közel áll a szívünkhöz, hogy annak ellenére, hogy kerekesszékbe kényszerült, mozgáskorlátozott ember, de néha sokkal vidámabb és sokkal pozitívabb és sokkal pozitívabb az élethez való hozzáállása, mint némelyik egészséges embernek, és ez egy nagyon motiváló. Személy szerint engem mindig motivál az ő jelenléte, az ő személyisége, az ő egyénisége. Úgyhogy ezek a kis humoros megjegyzések, hogy ez az egyik lába megvan a paripának, ez így szerintem belénk vésődött.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Jól tudom, hogy az egyik ügyfelük százezer forintot is küldött neki?

– Így van, és teljesen ismeretlenül. Nevet nem szeretnék mondani, mert Ő nem szeretne így szerepelni, ezt anonim tette. Ő egy ismertebb ember, nem szeretne itt szerepelni, de mi sem azért gyűjtöttük.Azért is ódzkodtam ettől a beszélgetéstől, mert nem akartunk ebből úgymond hírverést csinálni. Úgy gondolom, hogy ez a minimum, amit megtehettünk, és nem azért, mert a Zsolt a vendégünk. Szerintem ezt megtettük volna mással is. Ez sokakban kiütötte a biztosítékot. Az, hogy egy mozgáskorlátozott embertől ellopják a kerekesszéket. Ezzel a mozgásától fosztották meg, hogy a mindennapi ügyeit tudja intézni, vagy csak, hogy a levegőre ki tudjon menni. Van neki egy kis kerekesszéke, ami inkább az otthoni használatra van kialakítva, nem annyira komoly, illetve nem is annyira biztonságos a kinti kültéri használatra, most ebbe van belekényszerülve, amíg el nem készül neki az új paripája.

Nagy összeggel segített még a DKKA is.

Az is úgy történt, hogy ugye itt volt az üzletben az egyik vendégem, aki a kézilabda szakosztálynál van, és pont ugyanúgy hallotta ezt a sajnálatos eseményt. Ő is itt szembesült vele, amikor mi, és akkor ő is mondta, hogy akkor ő is beszél a szakosztállyal, és ők is valamit megpróbálnak segíteni. Én úgy tudom, hogy készülőben van a kerekesszék, úgyhogy Zsolt mindig jött, tájékoztatott minket, szinte kötelességének érezte, pedig tényleg nem azért tettük, de egy aranyszívű ember, ez azt is mutatja.