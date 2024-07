Tizenhat esztendővel később, a magyar sport számára kifejezetten sikertelen Pekingi olimpia után néhány héttel a belga fővárosban voltam magyar delegáció tagjaként, ahol a MOB akkori elnöke Schmitt Pál egy ankétra hívta a Brüsszelben tartózkodó magyarokat, amelynek keretében Sydney és Athén bajnokával, Kammerer Zoltánnal lehetett találkozni.

A rendezvényt követő kötetlen beszélgetésen találkoztam életemben először személyesen Óvári Évával. A négy esztendővel későbbi londoni versenyek életem egyik nehéz időszakára emlékeztetnek, mert a játékok idején költöztem ki Németországba, s a kezdeti időszak nagyon nehéz volt. A 2016-os riói játékok idején az akkori munkahelyem fő szezon volt és nagyon sokat dolgoztam, de amikor csak lehetett megnéztem a közvetítéseket. Nagyon örültem, hogy hosszú évek után Kovács Zsófia személyében ismét dunaújvárosi tornásznő gyakorlatait is láthattuk az olimpiai játékokon. Aztán ismét eltelt négy esztendő és jött a pandémia, amelynek az első és második hulláma közötti szünetében kötöztem haza végleg, Tokió pedig egy évet csúszott, s amelynek a közvetítéseit már itthon izgulhattam végig. Néhány nap, és elkezdődnek a párizsi játékok.

Hajrá Dunaújváros, hajrá vízilabdás lányok, Géraldine Mahieu, Garda Krisztina, Horváth Brigitta, és persze Gurisatti Gréta, no meg a szövetség kapitány és kapusedzője Mihók Attila és Kardos Krisztina! Hajrá tornászlányok, Czifra Bettina Lili, Kovács Zsófia és edzőjük Trenka János! És hajrá Hajdu Jonatán, aki kenu párosban 500 méteres távon indul! Szurkoljunk nekik és persze az egész magyar olimpiai csapatnak! No és szurkoljunk majd Gurisatti Gyulának is, aki paralimpikonként lövészetben indul majd Párizsban!