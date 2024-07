Ilyennek látszott...

Mindig jól mosolyogtam azokon a közösségi posztokon, amelyek arról szóltak, hogy ilyent rendeltem és ilyent kaptam. Persze más kárán mindig önfeledtebb a szórakozás, addig.... Én is láttam a facén egy nagyon jó kis hirdetést. Igazából álmaim ruháit láttam megjelenni, no és nem is akármilyen áron.... Tényleg kihagyhatatlan volt. Nem is kellett előre fizetni, így még nagyobb boldogsággal és türelmetlenséggel vártam, hogy birtokba vegyem azt a gyönyörű, lenge, selymesen suhanó ruhakölteményt.

Nem kellett sokáig várni, meg is jött. Már a csomag mérete is olyan gyanús volt. Sokkal nagyobbra saccoltam, ha az a sok fodrot, földig érő anyagot számolom, kétségeim voltak, hogy ebben a nagyobb borítékba belefért volna-e. Kifizettem, kibontottam... És már első ránézésre is vállalhatatlan volt az egész. Egy ócska nylon-otthonka anyag, amely sem nem lebegett, se nem lobogott, le se ért féllábszárig se. Se szatén szegélyek, egyszerűen szegélyek se voltak, sőt... Se felvarrás, se beszegés...

Ez lett belőle

Nyilvánvaló, hogy átráztak... Kétségbeesett próbáltam írni nekik, hogy ez nem járja, de tudtam, hogy esélyem arra, hogy egy érdekes emailcímű cég nekem válaszoljon, csupán annyi, mint a trójai falónak elindulnia az epsoni derbin.

De válaszoltak. Azt írták, hogy sajnos nincs európai raktáruk, így maradhat a termék nálam használjam nyugodtan, s kapok vissza 30 százalékot.

Elgondolkodtam. Ez az a ruha, amit még a nem jó akaróimnak se tudok odaajándékozni, mert annyira vállalhatatlan. Tehát visszaírtam, hogy nekem a zsé kell, nem a ruha, azzal csináljanak, amit akarnak.

Újabb és újabb leveleket váltottunk. Aztán lett 35%, 40%, majd az újabb visszautasítás után eljutottunk az 50%-ig. Ekkor úgy gondoltam, hogy 19-re lapot húzok, s mondtam, megszabadulnak tőlem a vételár 70 %-ért. A logikám az volt, hogyha nekem kellene postán visszaküldenem a rongyot, körülbelül ennyit buknék.

Így a vételár 30%-ért vettem magamnak egy erős tapasztalást: hogy ne higgyek a fészes csodaruhás reklámoknak. Ha azt nézzük nem is volt drága.... Csak az zavar, hogy most már magamon is röhöghetek.

Azért a pénz még nem érkezett vissza a számlámra... De remélek...