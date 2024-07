– Mivel eddig sok napsütés volt és megfelelő időben, megfelelő mennyiségű eső, így nagyon finom, édes a dinnye és szép nagyok is, különösen édes a sárga és a cukor dinnye. A kedvező időjárás mellett a kemény munka, a gondos odafigyelés is kifizetődni látszik, ennek eredménye a minőség – mondta Kiss Ágnes őstermelő, akinek szavaiból arra lehet következtetni, hogy szerencsére még ma is megállja a helyét az mondat, hogy ha dinnye, akkor legtöbbeknek a cecei jut az eszébe. A mennyiséggel kapcsolatban pedig megjegyezte:

– Kis mennyiségben már szinte mindenkinek van dinnyéje, de igazán egy héten belül indul a szezon és valamennyi részre eljutunk, megkeresés természetesen akad bőven. Hogy meddig tart majd a gyümölcs idén, az nagyban függ az időjárástól, ami elég szeszélyes, mert van, hogy a falu egyik felén szakad az eső, a másik felén egy csepp sincs. Egyik nap például köd volt reggel, emiatt biztos permetezni kell a károkozók ellen. Szerintem ha minden jól megy, akkor augusztus 20-ig biztos lesz dinnye, a fóliasátor alatt pedig akár szeptemberben is, persze bármikor jöhet egy nagy krach, ha tartósan 35 fok feletti a hőmérséklet, esőmentes időszak köszönt be, de reméljük ilyen nem lesz – tette hozzá.

Illusztráció: A nyár nagy slágere a dinnye, Kiss Ágnes termelő szerint akár még szeptember végén is haraphatunk a cecei finomságból.

Fotó: Vas Népe / Archív

Vajai-Kovács Viktória művelődésszervező elárulta, hogy már a hazai őstermelők kiköltöztek a főutcára, egyre-másra kaphatóak a piros mennyei eledelek, de akad a gyümölcs sárgabélű változata is, 450 Ft körül kilogramm áron. A művelődésszervező kiemelte azt is, idén újra ünnepet szerveznek kedvenc nyári gyümölcsünknek: – A hagyományainkat követve Cecei Dinnye Napot tartunk augusztus 3-án, immáron hatodik alkalommal. A szervezés már nagyban folyik, annyit elmondhatok, neves fellépőkből idén sem lesz hiány! Az egyik nagy hírességünk természetesen a dinnyéink lesznek, amelyek most is megmérettetnek a „legek" versenyében. A nap végére kiderül, hogy a méltán híres cecei gyümölcsök közül melyik a legnagyobb, legédesebb, legkerekebb.

Az idei Dinnye Napon is megkóstoltatják és megversenyeztetik a gyümölcsöket.

Fotó: Vajai-Kovács Viktória / Archív

Forrás: Kecskés Zoltán / feol.hu