Fotó: PEDRO J. CASTILLO FERNANDEZ 03150584K

Repülőjegy, szállás, bérlet a Medusa Fesztiválra

Az is kedves sztori, ahogy megtudták azt, hogy övék a főnyeremény. Dalma este 11-kor olvasta az e-mailt a nyereményről, aki először nem hitt a szemének. Ébresztgette párját, aki akkor már aludt. Attila meg az ébredés után csak Dalama riadt szemére emlékszik elsőre, aki az e-mailt „tolta az arcába”. Mivel nem emlékeztek arra, hogy a jegyvásárlással egyben a nyereményjátékban is részt vesznek, először arra gondoltak, hogy ez is egy átverés lehet, de aztán összeállt a kép.

A fiatalok a fesztivált összekötik egy nyaralással is, augusztus 6-án indulnak. Pető Zsolték megmutatták azt az apartmant, ahol a szállásuk lesz, és már mindent megkaptak ahhoz, hogy jól érezzék magukat. A szállás nagyon szép helyen, a tengerpart közelében van, Zsolték ellátták őket program ajánlatokkal, a közeli várról, a kalóz barlangról, hogy a legérdekesebbet említsék. Az ottani közlekedést helyi autó bérléssel oldják meg. A Medusa Fesztiválon az AfroJAck és a Carl Cox DJ-k produkciója, ami lázba hozza őket, de rajtuk kívül sok más ismert előadó ott lesz, akiket szívesen hallgatnak majd.

Fotó: RAULBARCIA.com

Mindenesetre idén mondhatni duplán nyaralnak, hiszen már korábban lefoglalták az augusztusi horvátországi nyaralást, amelyet megelőz ez a spanyolországi.

Okkal merülhet fel a kérdés, hogy a „hirtelen jött” nyereményhez lesz-e elegendő szabadság is, de a fiatalok elmondták azt, hogy mindkettőjük munkahelye abban segített, hogy rugalmasan kezelhessék ezeket az időpontokat.

Arra a felvetésre, hogy nyertek-e már valaha valamilyen nyereményt, nevetve mondják, hogy eddig nem, de ha egy sorozat beindul, talán a jövőben már szerencsésebbek lesznek, mint előtte.

Nem kerülhető el a kérdés, hogy „jövőre, veletek, ugyanitt”? Persze nyerteseink még nem tudják azt, hogy 2025-ben kik lesznek a II. Ambrózia Fesztivál fellépői, de ha lesz számukra érdekes, mindenképpen eljönnek. Az már csak hab a tortán, hogy Pető Zsolt az Euroshow Kft. ügyvezető – tulajdonosa, a fesztivál főszervezője sokat mondóan jelezte, összeállt már a résztvevő előadók köre, de azt most még nem árulja el nekünk. Azért hamarosan visszatérünk erre is.