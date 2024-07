Mondhatni, hogy „nem volt nehéz dolguk” a szervezőknek, hiszen a Benedek Elek Tagiskola – Daruszentmiklóson egyrészt mesebeli környezetben található, másrészt az iskola névadója is sugallja a gyermekek szeretetét? Az valószínű, hogy segítettek ezek a tényezők, de kemény kihívás lehetett nagy összefogással elért zökkenőmentes lebonyolítás.

Fotó: Balogh Tamás

Egy kedves, rangos vendég is érkezett hozzájuk, Varga Gábor a térség országgyűlési képviselője

– Ilyenkor már mindenki, aki teheti, kipiheni a fáradalmait, de itt a helyi polgármester nem nyugszik, ahogy én sem. Amikor Daruszenmiklóson járok mindig találok valamilyen plusz csodálatos meglepetéseket, most is ez történt. A közelbe érve hívtam Rauf Norbertet, aki egyből ide csalt az iskolába. Nem bántam meg. Egész héten a testvértelepülések gyermekeivel együtt mindenkit ingyen és bérmentve foglalkoznak velük.

Fotó: Balogh Tamás

Ez csodálattal töltött el és a mai napot ketté is vágta. Óriási dolog, hogy az itt érezhető lelkesedéssel és örömmel én is feltöltődhetek. Egy közösség mutatta meg az elhivatottságát, a történelmi hagyományőrzők, a lovasok és az önkéntes tűzoltók is. Ehhez persze kellett az is, aki a programokat megtervezi, a szereplőkkel egyeztet és megszervezi a lebonyolítást is. Ezért köszönet a pedagógusoknak, a településvezetőnek és minden civilnek, aki eljött és teljessé tette ezt az eseményt Igazán kiválóan tették a dolgukat az egész hét folyamán. Azt gondolom, hogy egy ilyen helyen nincs is igazán helye a Joysticnek és a videó játékoknak. Szép nyári idő van, a falusi gyermekeknek ilyenkor kint a helyük az udvaron, a fákon, a játszótéren, a labdát űzve és hagyományosan beszélgessenek sokat. Ehhez most ne használják az okos telefonjaikat. Persze foglalkozzanak a digitális technikával is, de sokkal jobban teszik, ha a beszélgetésekre, és az élő emberi kapcsolatokra fektetik a hangsúlyt, mert az hosszútávon sokkal kifizetődőbb.

A gyermekek is befogadták a testvértelepülésekről érkezőket

– A történelmi Magyarország területéről ideérkező emberekkel való kapcsolat az mégiscsak egy óriási köldökzsinór, amivel ők és mi is közösen táplálkozhatunk. Jó dolog az, ha ezek a testvérkapcsolatok erősödnek és formálódnak. Különösen jó az, ha ezek gyermekkorban alapozódhatnak meg és remélem, hogy a most születő barátságok majd évtizedekig kitartanak.