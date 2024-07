Felgördül a függöny

– Ez a remélem, sok látogatónk által nagyon várt pillanat Szlivon Benjamin zeneválogatásával péntek este hatkor következik be.

Kiket várunk erre az eseményre? Természetesen minden fesztiválkedvelőt, de életkorukat tekintve elsősorban a tizenkettő-tizennégy évesektől a huszonöt-harmincévesekig terjedő korosztályokat szeretnénk megcélozni, hiszen az ő kedvenceik állnak majd a színpadokon.

A szokásos helyszínen, a gyönyörű Duna-partunkon a felkészülésünk és az építkezésünk a két színpaddal és a kiszolgáló egységekkel már a hét elején megkezdődött, így a kívánt időpontra mindennel készen állunk.

A főbejáratot a Dunaföldvári Strandnál állítjuk fel.

A jegypénztár is ott lesz, de természetesen az online értékesítés is folyamatosan működik. A fő programok este nyolckor és tízkor kezdődnek, de a fennmaradó időpontokban is kellemesen, műsorok mellett tölthetik nálunk az idejüket a fesztivállátogatóink.

Az én kedvem szerinti programok az előzetes felmérések szerint szerencsére sokak kedvencei lesznek. Pénteken a Lmen Prala műsorára nagyon kíváncsi leszek, akit egy nagyon vagány figurának találok. Szombaton pedig Sterbinszky & Minea a szívem csücske. A Karesz persze már egy egész más műsorral érkezik, mint amivel én még fiatal koromban ismerkedtem meg, de a kettősük egészen biztosan most is magával ragadó szettel lép fel.

Két zenekari koncert is lesz!

Az egyik Orsovai Reni és a Nene műsora pénteken, a másnap pedig Curtis nagykoncertje lesz. Mindegyik este nyolckor kezdődik.

A vendéglátással is alaposan felkészültünk

Természetesen finom földvári borokkal is várjuk az ideérkezőket, hiszen ismét kitelepül a Sűrű borház, és a Kelemen pincészet mellett Nagy Dani is a Burgundiáról. Az ételkínálatot a Rakpart étterem egy kollégával együttműködve biztosítja.