A jól megérdemelt csemegére, a görögdinnyére mindig volt jelentkező

Ami az autózást simán legyőzte

-A mai kor gyermekeinek igazi különlegesség, amikor lovas kocsira lehet ülni, és menetközben megcsodálhatják, hogy azok a gyönyörű, szelíd jószágok látszólag milyen könnyedén szállítják egyszerre az egész csapatot.

Figyelem, felkészülni, indul a lovaskocsi!

Az ebéd időnk is mozgalmasan telt,

hiszen a tőlünk egy jó kilométerre lévő Fenyőfa Étterembe sétáltunk el. Persze először sokan jobban szerettek volna autóval érkezni, de aztán mindenki megérezte a közös séták „ízét”, amikor jól "ki lehet beszélgetni" az azt megelőző élményeket. Természetesen tízóraival és uzsonnával is elláttuk a gyermekeket. Nagy örömöt okozott nekik Farkas László, a falu zöldségesének dinnye ajándéka.

Szerencsére ezen a héten is tartott a nyári meleg, de úgy öltöztünk, hogy nem lehetett problémánk, innivalót is vittünk magunkkal, de az étteremben is azzal vártak bennünket. Szerintem emiatt is egy kicsit edzettebbek lettek és igazi kis csapatként zártuk a közösen eltöltött időszakot. A visszavezető úthoz is találtunk motivációt, hiszen itt az Állatparkban fagyival készültünk a fogadásukra.

Ez egy jókedvű, napközis tábor volt

-A táborozóinknak délután ötig nyújtottunk programot, és úgy láttam, hogy kellemesen töltötték nálunk az idejüket. Hogy fáradtan tértek haza? Ebben az időjárás és a sokféle tennivaló is benne van. Nagy bajt nem okozhatott, hiszen másnap reggel ismét örülhettünk a jókedvű megérkezésüknek. Nagyon remélem, hogy jókedvű és tartalmas időszakot töltöttek nálunk és azt is, hogy most már egy kicsit elhivatott, hozzáértő állatkertesekként térnek majd vissza hozzánk!