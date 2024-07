Milyenek is vagyunk mi emberek? Nem csigázom tovább az érdeklődésüket. Különbözőek. Egy dologban azonban nagyon is hasonlóak. Utáljuk a trópusi meleget, amikor nyakunkon a forróság. És persze a hideget is, amikor a nyárnak még híre-hamva sincs. Volt, amikor a valaha volt legmagasabb hőmérséklet miatt nyafogtunk, majd a napi átlaghőmérséklet csökkenése, több mint tízfokos zuhanása lett szóbeszéd tárgya. Aztán a tikkasztó nappalok és éjszakák után a borús napok talán pont arra jók, hogy egy kicsit visszavegyünk abból a fordulatszámból, amit az élet ránk kényszerít, hogy aztán újra örülni tudjunk annak, ami természetes.