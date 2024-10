A szakkör nemcsak a hagyományos kenyerek elkészítésére összpontosít, hanem új recepteket is kipróbálnak. „A következő héten gyökérkenyér lesz a téma, mert az egy lazább tészta. Lehet persze kétszer annyi lisztből is készíteni, akkor kétszer annyi kovászt is teszünk bele, és amikor elkészült, akkor egyből kettőbe osztjuk, és akkor abból lesz négy bagett például. Egyébként van külön bagettkészítő rácsunk is, mert azt is rendeltünk már” – osztja meg Ildikó a terveket.

A szakkör már most nagy sikernek örvend, és a résztvevők fantasztikus kenyereket készítenek. A nyári időszak végéig még többször lesz lehetőség részt venni a foglalkozásokon, de Ildikó azt is ígéri, hogy ha lesz rá igény, szeptembertől is folytatják, akár minden hónapban.

Hölgyeim, ha szeretnének egy kis ízelítőt kapni a hagyományos kenyérsütésből, és közben jó társaságban, kellemes környezetben alkotni, ne hagyják ki a kulcsi könyvtár kovászoló szakkörét! Ildikó és a többi tapasztalt kovászoló szeretettel vár minden érdeklődőt.