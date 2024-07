Ha azt gondoltuk volna, hát tévednünk kellett, hogy eseménytelen az élményfürdő biztonsági szolgálatában dolgozók élete. Elmondták, hogy sajnos előfordult már agyvérzés, rosszullét is, amiben gyors segítség kellett, s bizony fel kell lépniük akkor is, amikor valakik utcai ruhában próbáltak belemerülni a medencébe vagy némi nézeteltérésbe keveredtek egymással. Lopásokról nem kaptak hírt, ebben a jelenlétük mellett valószínűleg az is közrejátszhat, hogy az öltöző szekrényekbe minden értéket el lehet zárni.