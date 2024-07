Itt dübörög a kánikula. Lassan már az éjszakák sem tudnak enyhet adni. A nappalok meg erőtlenné, fáradttá tesznek. Nyilvánvaló, hogy a legjobb hűs vízben és árnyak alatt tölteni az időt. Aki nem tud vagy nem akar messzire menni, annak itt van a mi szabadstrandunk vagy az élményfürdőnk.

Szabad a strand

Nyilvánvaló, hogy senki illetve semmi sem lehet próféta a saját hazájában mondás igaz a szabadstrandra is. Ismerőseim elzarándokolnak a Szelidi-tóra, a kalandvágyóbbak meg próbálnak odaférni a Balatonhoz vagy a Velencei-tóra, ha csak egy-egy nap pihenésre és lubickolásra vágynak, de szerintem elég lemenni a szigetre, ha vízre és merülésre vágynak csupán.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A Duna vize jó. Azt szoktam mondani a vízminőség megállapítására, hogy amíg a halak jól vannak, nekünk sem lehet bajunk. A halak láthatóan jól vannak. Langyos, kellemes, üdítő. A kisebbeknek és a nagyobbaknak jól behatárolt kordon van. Az úszni vágyóknak elég keskeny, és nem túl kényelmes a sávjuk, de hát a szabály az szabály. A szabadstrand minden évben áldozatot követel, érthető tehát az óvatosság. Azt azért meg kell jegyeznünk, hogy szombat dél fele jártunk ott, de mentőcsónaknak és benne vigyázó embernek nyomát se láttuk.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Értékmegőrző és büfé

A föveny tiszta, a mosdók rendben voltak, nyilvános és ingyenes helyhez képest még wc-papírt is tartalmazott. Az emeleti öltözőkben és zuhanyzók nagyon szép állapotban vannak, de csak bekukucskálni lehetett, mert azok zárva voltak. A lenti fémbodega öltöző és a rózsa nélküli csak zuhany a célnak megteszi, még ha a fenti elzárthoz képest nem is túl igényes, de zuhanyozni és öltözni át lehet. Felteszem az elején biztos, hogy volt rajta zuhanyrózsa is. Ami újdonság, hogy van értékmegőrző. Mi, a kolléganővel azonban perceket próbálkoztunk a használatával, míg feladatuk, de ettől függetlenül még az is előfordulhat, hogy működik, csak mi voltunk roppant mód tehetségtelenek és értetlenek a leírás értelmezésével. Így maradt a törölköző a szatyorra megoldásul a "vagyonvédelem" érdekében.