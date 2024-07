Tündi nagyvenyimi vállalkozó, maga szerzi illetve szerezteti be a gyümölcsöket. Szilárd meggyőződése, hogy mindent ott kell megvenni, ahol belőle a legjobb terem, az ő állítása szerint Somogyban, a Balaton déli részéről kell barackot hozni. Kislánya a segítője, aki most végezte el az általános iskolát és a kereskedelmi szakközépben fogja megtanulni a bolti eladó szakmát.

Az őszibaracknál a magvaváló az, amire nagyon sok vásárló esküszik. Jelentősen drágább ez a fajta mint a többi, de ott is vannak már olyan vélemények, hogy az íze viszont sokkal gyengébb ennek, mint a maghoz ragaszkodó húsúnak. Egy biztos, hogy ez utóbbit nem lehet olyan mutatósan befőzni, hiszen a magnál körbe kell farigcsálnunk. Ugyanígy megosztó a húsa színe is, az árusok szerint a sárga húsú keresettebb, mint a sápatag. Egyébként a mutatósabb jelentősen drágább is. De itt se ítéljünk a látszatnak. Olyan zamatosan gyönyörűséges ízűt kóstoltam ebben a halovány variációban is, hogy mindenképpen kellett belőle vásárolnom. De hát úgy látszik a baracknál is meg kell keresni a külcsín és a belbecs közötti harmóniát.

És az árak

A sárgabarack 600-1500 Ft, a legtöbb eladó 750 és 800 forint közé lőtte be az árat. Az őszibarackot 790 forint alatt nem láttam, de a legtöbb helyen 1000 forintot meghaladja az ára, s bizony az 1500-1600 forintot is eléri.