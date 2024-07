Garda Krisztina az interjú során elmondta, hogy jól érzi magát a felkészülési időszak után, és készen áll az olimpiai megmérettetésre. Hangsúlyozta, hogy egy hosszú felkészülési perióduson vannak túl, amely során több helyszínen is edzettek. Csütörtök reggel indulnak Párizsba, és bízik benne, hogy az elvégzett munka az olimpián is megmutatkozik majd. Kiemelte, hogy fizikailag mindig is jó formában voltak, és az elmúlt időszak felkészülési programjai, beleértve a görögországi és az Egyesült Államokbeli edzőtáborokat, nagyon hasznosak voltak az egész csapat számára.

Nagyon bizakodó vagyok, és természetesen nagyon várom már az olimpiát, hiszen egy vízilabdázó azért edz, hogy meccseket játszhasson és olyanokat, amelyek tényleg számottevőek a karrierjében

- mondta a klasszis.

A legutóbbi világversenyen, a februári világbajnokságon a második helyen zártak. Mennyivel lesz másabb most az olimpia - kérdezte a feol.

garda szerint minden világverseny más, szerintem nem lehet őket összehasonlítani. Emellet a világbajnokságon már több csapatnak is megvolt a kvalifikációja az olimpiára, mi pedig még azért küzdöttünk - válaszolt a dunaújváros sportoló, majd hozzátette: Az viszont biztos, hogy ugyanazokkal a csapatokkal fogunk most is játszani. Szép és jó élmény volt a vb, örültünk az ezüstémnek, nyilván az aranynak jobban örültünk volna, de ez most teljesen más lesz.

Garda Krisztina szerint a tokiói bronz megszerzése nagyon jó emlék, amely egy plusz löketet adott a csapatnak.

Bár korábban is voltak sikereik, ez az érem megerősítette bennük, hogy megéri folytatni. Azóta sok minden változott, a csapat összetétele is négy-öt helyen megújult. Az elmúlt három évben mind ők, mind a többi csapat fejlődött, így egyik mérkőzés sem lesz könnyű.

A víziabdázó szerint a magyar női vízilabda-válogatott sikerének a titka a védekezés mind a hátrányban, mind a hat a hat elleni szituációkban. Kiemelte, hogy középkezdés után jóval nehezebb egy rendezett védekezés ellen támadni. Több mint két hete tértek vissza az Egyesült Államokból, ahol sikerült egy nagyon jó szintre eljutniuk, és bízik benne, hogy ez az olimpián is meg fog mutatkozni.