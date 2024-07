Szeretek befőzni. Mindent elteszek, amit el lehet tenni. Szorgosan, rendíthetetlenül, valamiféle genetikai kódtól vezérelve. Ha valami terem, azt be kell főzni. Ha nem terem, akkor meg kell venni, hogy befőzzük. Jöhet bármi a világban. Lecsó, savanyúság, lekvár, befőtt mindig legyen. Azt nem szeretem, ha a szépen sorjázó üvegek tartalmát valaki meg akarja enni, mert én nem a megzabálásra teszem el. A múltkor már a férjem is elkapta tőlem a befőzésmániát. Napokon keresztül szedte és magozta a cseresznyét, rendületlenül. Szerintem is nagyon príma lett a pálinkája. Úgy vélem, ezzel az eggyel kivételt fogunk tenni.