A Kállai Éva úti 1+3 fél szobás 65 négyzetméteres saját tulajdonú lakásunkban 1998-ban mindenünk megvolt, amire egy három gyermekes családnak szüksége lehet. Azonban, ahogy nőttek a gyerekek szerettünk volna, még nagyobb lakáshoz jutni. A Dunaferr támogatásával a Kádár völgyi „Napos parton” saját erővel felépíthető családi házas lakótelep építése kezdődött. Sokat hezitáltunk és emiatt lemaradtunk erről a lehetőségről. Több barátom, például a Szőnyi Zoli, Vidák Feri is felépítette a saját házát, mi meg ott maradtunk a Kállai Éva úti panellakásban. (Ma Deák Ferenc út)

Költözni akartunk

Egy évvel később, 1989-ben újabb lehetőség nyílt, ugyanis a Dunaferr megalakította a „Bérlakás építő részvénytársaságot” és a Baracsi út feletti, azzal párhuzamos, Gőzmalom utcában felépítettek egy korszerű, önálló tömbökből álló sorházat, ahol háztömbönként három lakás és egy közös nyolc férőhelyes garázs állt rendelkezésre egy- egy kis kerttel.

A mi házunk és a lakásunk ablakai Forrás: Nyíri Miklós fotóalbum

Ezt már nem hagytuk ki és időben jelentkeztünk. A beköltözés feltétele volt több millió forint befizetése, ami alapján felállítottak egy sorrendet és aki a legtöbbet befizetett az választhatott először. Mi a negyedikek voltunk és sikerült kiválasztani egy két szintes, (1 nappali+1 szoba+3 félszoba + konyha+ ebédlő és két fürdőszobás) lakást. Ahhoz, hogy ez sikerüljön el kellett adnunk a Kállai Éva úti lakásunkat, az akkor új Dácia autónkat, a garázsunkat és bankhitelt is vettünk fel. Olyan szerződést kötöttünk, hogy tíz évig bérleti díjat fizetünk és tíz év után az akkori ár feléért megvehetjük. Természetesen beszámítják a befizetett összeget és az addig vásárolt részvények értékét is. A részvények értékének bizonyos százalékát le lehetett írni az adóból, tehát a konstrukció igen kedvező volt.

A Dunaferr vezetői közül is többen beköltöztek ezekbe a házakba. Például Tóth Béla gazdasági vezérigazgató - helyettes, vagy Pikó Mihály meleghengermű gyárvezető-helyettes, de még Horváth István vezérigazgató is. (Bár ő szolgálati lakásként kapott ugyanolyan lakást, mint mi.) Több, vasműn kívüli, helyi vállalkozó is pályázhatott és odaköltözhetett a vasműsök közé. Még az „Acélbikák” jégkorong csapatának akkori edzője, Kercsó Árpád is ott lakott a mellettünk lévő házban. Szomszédaink voltak Jakó Tamásék, a Jakó cukrászda tulajdonosai és a Budaváriék is. Sokan irigyeltek bennünket és eszembe jutott a nagymamám mondása, hogy „Fiam, inkább legyen száz irigyed, mint egy, aki sajnál!” Azért a sok vállalati Honda személykocsi között az én kis zöld Trabantom igencsak szegényes volt.