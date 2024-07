4. Csatlakozás speciális Facebook-csoportokhoz

A legnagyobb közösségi médiaoldalon, ha speciális keresőszavakat írsz be, pl.: „állás mérnököknek”, „marketinges állások”, stb. olyan nyitott vagy zárt csoportokat fog kihozni, ahova az adott végzettséggel vagy érdeklődéssel rendelkezőknek ajánlanak pozíciókat.

5. Cégek karrieroldala

Érdemes megnézni azoknak a cégeknek, vállalkozásoknak a honlapját, amelyek a te szakterületedet képviselik. Sokszor az „állásajánlat” vagy „karrier” címszavak alatt olyan pozíciókat is találni, amiket nagy állásportálokon nem tesznek közzé. Kövesd be őket a LinkedIn-en is, legtöbbször ott is megjelenítik, ha épp üres helyeik vannak.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

6. Az Alma mater ereje

Ha felsőfokú végzettséggel rendelkezel, a nagyobb egyetemeknek és főiskoláknak is vannak már olyan karrieroldalaik, amelyeken a velük partner- vagy hasonló területen működő cégek állásajánlatait közvetítik. Ha duális képzésben vettél részt és pozitívak voltak a szakmai gyakorlóhelyeddel a tapasztalataid, náluk is érdemes érdeklődni a betöltetlen pozíciókról.

7. Állásbörzék

Járj el olyan helyi vagy országos rendezvényekre, melyek kifejezetten álláskeresőknek szólnak! Ezeken nemcsak hasznos tartalmakról értesülhetsz, de jó pár dolgot kipróbálhatsz ingyen is, mint például az önéletrajzírás – és karriertanácsadás vagy állásinterjú-szimuláció. Sokszor a cégek toborzási céllal is vannak jelen, így könnyen lehet, hogy itt figyelsz majd fel egy jövőbeli munkahelyedre.

8. Munkaügyi központok

Ha az első munkahely megtalálása hosszabb időt vesz igénybe, kérheted a munkaügyi központokban dolgozó szakemberek segítségét is abban, milyen juttatásokat és szolgáltatásokat vehetsz igénybe, amíg nem találsz állásra.

9. Önéletrajz állásra szabva

Nem javaslom, hogy mindenhova ugyanazt az önéletrajzot add be. Alapszabály, hogy az adott álláshirdetésre kell mindig igazítani, vagyis az elvárásokhoz kapcsolódóan kiemelni a legfőbb kompetenciáid, tapasztalataid. Legyen egy alapverziód, amihez már csak hozzá kell tenni vagy kivenni a nem feltétlenül fontos dolgokat.

+1 tipp: A közösségimédia-profilod néha beszédesebb, mint a CV-d! Ha már esélyes vagy egy pozíció betöltésére, nem árt tudnod, hogy a munkáltató rákereshet az az online közösségi profilodra is, hisz azokból is információkhoz lehet jutni rólad. Így ha aktív posztoló vagy, fontold meg, mi az, amit feltétlenül meg kell osztanod a nagyvilággal! Egy morbid vicc, egy pikáns kép vagy egy szélsőségesen megosztó gondolat akár visszatartó erővel is bírhat, ezért ezeket jobb, ha inkább privát csatornákon kezeled, mint nyílt felületeken.

Próbálj ki minél több álláskereső technikát a fentiek közül és ne aggódj, ha nem jön elsőre a siker! Legyél kitartó, tedd az álláskeresést a napi rutinod részévé és hidd el, egy idő után meglesz a munkád eredménye!

Szerző: Dr. Maczó Edit – maczoedit.hu