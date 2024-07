Brutális ez a nagy hőség, ami mindannyiunk szervezetét megviseli. A megfelelő folyadékpótlás általános intelem az ilyen kánikulai napokra, viszont az változó, hogy kinek mi a bevált módszere az olvadás elkerülésére. Kolléganőnk a szabadvizekre esküszik, ahogy szeretett kiskutyája, Johnny is. Sőt, a kis mopsz annyira imádja a vizet, hogy a gazdija nem lepődne meg azon, ha fókák is lennének a felmenői között. Ez a kutyus is különösen nehezen bírja a meleget, ám ha vízbe kerül, akkor teljes átalakulás figyelhető meg: például a fáradságból izgalom, a bicebóca hátsóiból összkerékmeghajtás, a lustaságból elevenség lesz. A gazdi megjegyezte, hogy a fürdőzés csak a kánikulára gyógyír, az eb „alkalmi” süketségére nem megoldás.