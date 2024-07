Újvári Tamás

Fotó: Balogh Tamás

A tanári karból ketten voltak jelen

Érdekes látványt nyújtottak, hiszen a külsejük és a szellemi frissességük alapján első ránézésre őket is a többiek évfolyamtársaként, a padsorokba ültettem volna. Kirin Árpádné Simon Edit tanárnő a hetedikben, Újvári Tamás, aki a tornatanáruk is volt az előző két évben osztályfőnökként ügyelt rájuk. A megszólalásuk után pedig szinte azonnal egy igazi tanóra megtartását is rájuk bíztam volna. Újvári tanár úr külön színfoltot jelentett, hiszen Dunaújváros teljes sportéletének összes eseményét megtudtuk beszélni.

A kulisszatitkokról Erikától ezt is hallottam

– Tízévenként veszek egy nagy levegőt és megpróbálom összeszedni az általános iskolai osztálytársaimat. Eddig sikerült és igaz, hogy most nem volt teltházunk, de azért igazi baráti hangulatban töltöttünk el egy délutánt. Általában egyedül szoktam szervezni, de ez alakalommal „könnyű dolgom” volt, mert a vége felé segített egy osztálytársam a Mukli Györgyi.

Markovics Erika

Fotó: Balogh Tamás

Mi volt a célunk? Egy kellemes délután eltöltése, egy jó beszélgetés és persze a múltidézés is, ami nagyon kellemes része ezeknek az eseményeknek. Még akkor is, ha nem csak a szépre és a jóra gondoltunk. Persze a negatív élményektől sem lett sértődés, hiszen csak a jó és a rossz gyerekek játékos „konfliktusairól” beszélgettünk – nevetve. Amikor te kérdeztél bennünket lapítottunk, de aztán kiderült, hogy nálunk a legrosszabb a Somogyi Laci volt, amit ő is bevállalt és ma már nagyokat nevettünk a csínytevésein.

Sajnos ketten hiányoznak közülünk. A nyolcadikos osztályfőnökünk és az egyik társunk már eltávozott az élők sorából, azért róluk külön is megemlékeztünk.

A tanteremben

Fotó: Balogh Tamás

Szinte elrepült a negyven év, olyan gyorsan követték az évek egymást, mintha minden most történt volna. Legutóbb tíz éve találkoztunk ilyen szervezett formában, ami persze egy komoly fejezet az életünkben, de akkor és most sem kellett azon gondolkodnunk, hogy vajon ki lehet ez az ember?! Mindenkin látszik, hogy telik az idő, de megőriztük a jellemző vonásainkat, ezért könnyű volt szeretve üdvözölnünk egymást.