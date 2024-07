Az idén öt tojásból négy gólyafióka kelt ki, melyekből három teljesen egészségesen fejlődött. Egy madár a többiektől kissé elmaradva próbálta utolérni testvéreit. Szerencsére mind a négy megérte a fészekelhagyási időt, így köztük a legerősebb már bátran próbálja a repülő mozdulatokat. Várhatóan a többiek is követik a természet hívó szavát és hamarosan kirepülhet az egész gólyacsalád.

Évtizedekre visszamenőleg komoly története van a mezőfalvi Piac téri gólyafészeknek. Volt, hogy a nagy szárazság idején a lakók vödörből itatták, etették a madarakat. Előfordult, bizony egy-egy gólya a fészek körüli áramvezetéken akadt fenn és pusztult el, de kergettük a még repülésképtelen állatot a házak udvarán is a befogás és a megfelelő madármentő helyre szállítás érdekében. A közelmúltban a fészket is újjá kellett építeni, mert a megázó, elnehezedő gólyalakást az erős szél lelökte a villanyoszlopról. Akkor félő volt, elfogadják-e a madarak az új, de a korábbi fészekből is épített szerkezetet?

Amint látható a mai felvételeken is, nem csak elfogadták, de be is népesítették, és a korábbi évekhez képest nagyobb létszámú szaporulattal örvendeztetették meg a mezőfalviakat.