A nagykarácsonyi levendulás látványa továbbra is mesés, ahogy a lila mezők messzire nyúlnak június vége felé. Szomorú belegondolni, hogy ez a varázslatos kis lila oázis idei szezonja hamarosan véget ér, de sajnos így van, írja a feol.hu. A szokatlanul korán érkezett meleg időjárás miatt a szezon korábban kezdődött és előbb is ér véget. A nagy hőség miatt a levendula hamarabb kezd elvirágozni, ezért időben le kell aratni, hogy megőrizzék az olajtartalmát.

– Mindig egy kicsit szomorú vagyok, amikor véget ér ez az időszak, de ugyanakkor boldog is, mert idén is felejthetetlen élményeket szerezhettünk a látogatóinknak. Sok újdonsággal készültünk: átrendeztük a vendégházat, bővítettük a játszóteret, és a kiváló fotók elkészítése érdekében számos új kiegészítővel bővítettük a készletünket. A makramé angyalszárny különösen népszerű volt a látogatók körében, így nem csak varázslatos, hanem angyali képek tucatjai készültek. A belépő ára (egy mosoly) mindenki részéről duplán megfizettetett, hiszen érkezéskor és távozáskor is mosolyogtak.

Jövő héten aratunk, de előtte még a hétvégén belevágunk még egy utolsó nagy kalandba! Meghosszabbított nyitvatartással (9:00- 20:00 óráig), párakapuval és hűsítő limonádéval várjuk a családokat, párokat! – nyilatkozta Boni Linda, a hely megálmodója.