Fokozatosan nőtt az elmúlt években a házasságkötések száma Magyarországon. Ugyanakkor, míg húsz-harminc évvel ezelőtt a fiatalok jellemzően már a húszas éveik elején házasodtak, a KSH felmérése szerint ma már a magyar nők átlagosan csaknem harminc évesek, amikor az első házasságukat kötik, a férfiak jellemzően még idősebbek. A gyakran már sikeres karrierrel, valamint stabil egzisztenciával rendelkező párok által megkötött házasságoknak fontos vagyonjogi vonzata is van, hiszen a magasabb életkorral általában nagyobb vagyon is járhat. A közjegyzők tapasztalatai szerint ez az egyik oka annak, hogy egyre több házaspár köt egymással házassági vagyonjogi szerződést. Egy házasságban ugyanis a feleknek közös és különvagyonuk is van a törvényi szabályozás szerint. Ettől ugyanakkor közös megállapodással eltérhetnek, akár teljesen sajátos, személyre szabott vagyonjogi rendszert is kialakíthatnak.

A házasulók és a házastársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat a házassági életközösségük időtartamára házassági vagyonjogi szerződéssel rendezhetik. Ebben maguk határozhatják meg azt a vagyonjogi rendszert, amelyet a vagyoni viszonyaikra alkalmazni szeretnének. Így rögzíthetik azt is, hogy mely vagyontárgyak kerülnek a felek közös-, illetve különvagyonába. Rendelkezhetnek a jövőben megszerzendő vagyonuk sorsáról és a szerződéskötés előtti időszakban meglévő vagyonelemekről, így akár a házasságkötést megelőző élettársi kapcsolatuk ideje alatt vagy az életközösségük megkezdése előtt keletkezett vagyonukról is. A szerződésben a (leendő) házastársak a vagyonuk esetleges későbbi megosztásának módjáról is rendelkezhetnek.

Gyakran kötnek házassági vagyonjogi szerződést azok is, akik nem az első házastársi kapcsolatukban élnek, különösen akkor, ha korábbi házasságukból már született gyermekük. Ezzel egyúttal azt is befolyásolni tudják, hogy mi, illetve milyen módon kerül majd a hagyatékukba, ami különösen fontos lehet, ha nem csak egy házasságból született gyermekük, aki örökössé válhat. Szintén gyakran kötnek házassági vagyonjogi szerződést akkor, ha az egyik házasulandó vagy a családja lényegesen gazdagabb, mint a másik.