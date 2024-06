Pénteken a piacon jártam. Már csak a koromnál fogva is sok ismerőssel találkozom ott. Most éppen egy kis virágpótlásért mentem. Az egyik árusnál rátaláltam egy csomó vinkára, amiből mindössze kettőt vásároltam, ennyire volt szükségem. A kedves hölgy a fiával árult, és elláttak engem jobbnál jobb tanácsokkal a virágok gondozásával kapcsolatban, hogy ne kelljen minden héten pótlásért járnom. Húszezressel fizettem a nyolcszáz forintos árat és úgy „tudtam” meg is kaptam a visszajárót. Ahogy folytattam az utam egyszer csak elém toppant a fiatalember és elnézést kért, amiért ötezer forinttal kevesebbet adtak vissza. Megkaptam. Megköszöntem. Legközelebb is tőlük fogok vásárolni! Ugye értik!