Az előző héten kétszer is alászaladtam a napi időjárásnak, nem jól választottam a ruhaviseletet hozzá. Amikor hűvösebb reggel volt, hosszú nadrágban, cipőben indultam dolgozni, de délre már égetett a nap. Gondoltam, hogy másnap kibírom a reggeli alacsonyabb hőfokokat, és ruhában, papucsban jöttem el otthonról... délutánra esett, és fáztam is, mire hazaértem. Elnézve a meteorológiai előrejelzést, ilyen problémával nem kell számolni a héten, hiszen 30 fok körül kezdünk, szerdára a 34-et is elérhetjük. Szerencsére pont most nem kell annyira megfontolni a ruhaválasztást reggelente, ugyanis szabadságomat töltöm egy hétig!