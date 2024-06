Június 24-e a pogány és a keresztény kultúrkörben is jelentős ünnep. A nyári napfordulóhoz számos népszokás kapcsolódik, amit jó okkal elevenítenek fel napjaink társadalmai. Így van ez Baracson is, ahol évek óta tartják az ünnepkörhöz kapcsolódó programokat.

A nyári napfordulón koszorút fontak a lányok az Iván napi virágokból, hogy megóvják a házat a rontó szellemektől és más bajoktól

Fotó: Horváth László

Az idén szerencsére az időjárás is partner volt, ahogy a szervező Faluház, a támogató önkormányzat és a közreműködő Baracs Táncegyüttes is. A népi hagyományok ismereteibe Suplicz Mihály a táncegyüttes vezetője, a program menedzsere vezette be a nagy körben helyet foglaló résztvevőket.

Hallhattunk az ünnep keletkezéséről, a népi szokásokról, köztük a párválasztásról, a koszorúfonásról és a tűzugrás jelentőségéről az akkori emberek életében.

Remek táncház kerekedett a programból

Fotó: Horváth László

Természetesen a táncház sem maradt el, hiszen a tánc szerves részét képezi népi hagyományaink megélésének. Aki pedig nem annyira volt táncos lábakkal megáldva, annak meg is tanították a lépéseket a közben meggyújtott tűz körül.

A kimelegedett, kipirult arcok hűtésére, a kiadott energia pótlására zsíros kenyér hagymával, pogácsa és különböző italok szolgáltak.

Elsőként Farkas Alexandra vette a bátorságot az ugrásra. Egy kicsit félt, de után többször is megismételte

Fotó: Horváth László

A program vége felé a hamvadó tűz fölött kellett a vállalkozó bátraknak átugrania. Voltak, akik egyedül és voltak, akik társas módon próbálkoztak. A tűzugrásnak egykor mágikus jelentést tulajdonítottak és ilyenkor a lányok férjhez menésére is jósoltak.

Miskolczy Ildikó művelődésszervező a párjával Nánási Zoltánnal ugrotta át a tüzet

Fotó: Horváth László

Talán egyszer azt is megtudjuk, a koszorúdobás, vagy a tűzugrás vitt-e valakit az anyakönyvezető elé Baracson.