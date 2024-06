Fotó: Ihász Martin

A délutáni etapban Nyakas Gábor állt a színpadra az Így tanulnak a kutyák című előadásával, Gelencsér Kinga gyerekdalokkal, interaktív foglalkozással érkezett, Szivák Zsolt akusztikus koncertje után Janicsák István és a Veresegyházi Asszonykórus lépett fel. Az eső miatt alig kellett változtatni a meghirdetett programon, csupán a Dj. Juhász Laci és az Animal Cannibals fellépése maradt el, illetve a megnyitó került át délelőtt 10-ről 13 órára.

Fotó: Ihász Martin

Czibere Cecília a Duna Dog Center Alapítvány elnöke, a Duna Kid Center alapító vezetője elmondta, összességében elégedett a rendezvénnyel. A Mud Dog Race-re regisztráltaknak csak olyan 10 százaléka döntött úgy, hogy nem jön el, ami figyelembe véve a zord időjárási körülményeket, nagyon csekélynek tekinthető, így is hétszáz körüli indulóról beszélhetünk. Amikor már nem esett az eső, beindult az érdeklődés, a Mud Dog Racen résztvevők jó része is ott maradt, így komoly érdeklődés mellett zajlott a rendezvény. A jövőre vonatkozó terveik vannak, de abban azért nem biztosak, hogy minden évben előállnak egy ilyen nagyrendezvénnyel. A támogatóiknak nagyon tetszett a helyszín és a szervezés is, úgyhogy a jövőben elképzelhető, hogy elhoznak valami más típusú sportot, de szóba került világbajnokság itteni megrendezése is. Úgy tűnik, a mostani esemény belépőt jelenthet más kutyás és gyerekes nagyrendezvények lebonyolításához.