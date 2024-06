A Flórián Kupára bizonyára sokan emlékeznek még városunkban, hiszen sokáig a Szalki-sziget adott otthont ennek a megmérettetésnek. A verseny során kismotorfecskendő-szerelésben, és valós helyzeteket szimuláló (például füstsátor, bajba jutott személy kimentése, gyorsaság) akadálypályán kell minél eredményesebben szerepelniük a létesítményi tűzoltócsapatoknak.

Mint azt Udvardi Sándor, a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének elnöke és a VÉD-SZ Kft. ügyvezetője lapunk érdeklődésére elmondta, az elmúlt években Balatonföldváron rendezték meg a Flórián Kupát, a vállalati családi napot pedig Nagyvenyimen tartották tavaly. Felmerült az ötlet, hogy idén egyben, egy nagy rendezvény keretében szervezik meg ezeket a közösségépítő programokat. Igazán remek helyszínt választottak hozzá, hiszen a volt vidámparki terület nemcsak szép környezetet, hanem több szabadidős-sportos kikapcsolódási lehetőség is biztosított hozzá. A további programelemeket is úgy állították össze, hogy minden korosztály találjon kedvére való elfoglaltságot. Voltak szakmai-céges kiállító standok, ahol tűzoltói felszereléseket és eszközöket szemlézhettek. Az egyik helyen egy nagyméretű jengával is szolgáltak a látogatóknak, azonban itt nem kézzel kellett rakosgatni a fadarabokat, hanem feszítővágóval mozgathatták. A gyerekeket hatalmas ugrálóvár és arcfestés várta, volt még többek közt csocsó liget, léghoki, pónilovaglás, akkumulátoros kisautók, paintballos céllövölde, szelfigép, valamint több VR és szimulációs játék. Volt színpadi műsor is, egészségügyi szűrőkamion is rendelkezésre állt, délután habpartival is szolgáltak, no és készültek egy nagy kivetítővel is a Eb-mérkőzésre.

A Flórián Kupa körülbelül fél 10-kor vette kezdetét tizenhét csapat részvételével. Egyébként az ország mintegy huszonöt létesítményi tűzoltósága képviseltette magát a rendezvényen. Az előzetes jelzések alapján körülbelül hatszázötven vendég érkezett, akiknek ebéddel is kedveskedtek a szervezők.

Az ünnepélyes megnyitót fél 11-kor tartották, amelyen több díjat is átadtak, így a jubiláló törzsgárdatagokat, a 2023-as esztendőben kiemelkedő teljesítményt nyújtó kollégákat, a lépcsőfutóverseny kiválóságait köszöntötték a színpadon, valamint a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének arany- ezüst- és bronzfokozatú érdemrendjeit is átadták.