Lássuk a kínálatot

A Pitypangos Porta már többször bizonyította, hogy kiváló minőségű sajtjaival méltán népszerű a helyiek körében. Ezúttal is remek sajtokkal érkeznek, melyeket érdemes lesz megkóstolni és megvásárolni, hiszen a termékeik mindig frissek és finomak.

A szombati piacon Viola is bemutatkozik gyönyörű kézzel készített ékszereivel, dísztárgyaival és illatgyertyáival. A Gyöngyvarázs kollekciója garantáltan elbűvöli majd a látogatókat, akik egyedi és különleges ajándékokat keresnek.

Zakara Ferencné őstermelő is visszatér a piacra, hogy ismét elhozza híres birsalmalekvárját. Azok, akik már kóstolták, tudják, hogy a minőség garantált. Emellett, ha szerencsénk van, saját termesztésű zöldbabot és gyümölcsöket is találhatunk nála.

A Bokréta Porta, Kisapostag helyi vállalkozása, most először hoz dísznövény palántákat a piacra. A tátikák, szarkalábak, kasvirágok, rózsák, nyári orgona, napraforgók és zinniák színes választékából csodás csokrokat készítenek majd.

A Bajnóczi fürjészet különlegességei sem maradhatnak el: többféle ízesítésű füstölt fürjtojás, fürjtojásból készült tészták és ínycsiklandó desszertek várják az érdeklődőket. Ezek a finomságok garantáltan feldobják majd a vásárlók napját.

Nyul Magdi is jelen lesz a piacon, aki friss és finom gyümölcsökkel készül. A kínálatában megtalálható lesz málna, zöldbab, sárgabarack és őszibarack, valamint némi lekvár is.

A sajtok kedvelői örülhetnek, hiszen a Gili Major mesterei most először mutatják be portékáikat a kisapostagi piacon. Színes és formás sajtjaik nem csak látványra, de ízre is kiválóak.

Kazsoki Olga neve garancia a minőségre, ha lekvárokról és dzsemekről van szó. Ezúttal is gazdag választékkal érkezik: füge-alma, zölddiólekvár és cseresznyedzsem is megtalálható lesz a standján.

Kiss János füstölthús termékekkel, zsírral, tésztákkal, savanyúsággal, tojásokkal.

Az Angyalkürtős újra tiszteletét teszi. Helyben-frissen sütött, többféle ízű ropogós kürtőskaláccsal.

Homó István őstermelő, már ez előző piacon is ott volt, zöldségeit és sárgarépáit hamar elkapkodták, minőségi, friss áruja van, ami nem hiányozhat egy igazi hús-, vagy zöldséglevesből sem.