Kű Lajos

Fotó: Koncz György/Nemzeti Sport

A belgiumi elődöntőben a szovjetektől (1-0), utána a bronzcsatában a vendéglátóktól (2-1) is vereséget szenvedtünk, ezzel a negyedik helyen zártunk. Az eredmény(telenség) csalódást keltett idehaza.

Akkor még senki sem tudhatta, hogy az újabb részvételre évtizedeket, egészen 2016-ig kell várnunk…

Ez már a közelmúlt, a legtöbb szurkoló számára személyes emlék, amit a televízión keresztül vagy a helyszín(ek)en élt meg.

Az Európa-bajnokság időközben 16, majd éppen 2016-tól 24 csapatosra bővült. A hattagú selejtezőcsoportban a harmadik helyen végzett együttesünk, ezzel pótselejtezőre kényszerült, Norvégia ellen. „Álomsorsolás!” ― nyerítette az asztalt csapkodva a norvég televízió riportere élő adásban, amikor kiderült a párosítás. Azután idegenben 1-0-ra, idehaza 2-1-re győzött együttesünk, ezzel 34 esztendő után megnyílt az út az elitbe. Mr. Álomsorsoláson (ahogy az itthoni szlengben elhíresült) ekkor már a magyar focikedvelő sportközvélemény hahotázott, Bernt Hulsker pedig nyilvánosan próbált mentegetőzni:

Úgy gondoltam, hogy nagyon jó volt a sorsolás, de ez nem azt jelenti, hogy nem tisztelem a magyar focit és a magyar embereket. Bocsánatot kérek, és a legjobbakat kívánom az Európa-bajnokságon.

Üzent is minden magyarnak: „Mr. Álomsorsolás beszél most hozzátok. Nagyon sajnálom, hogy ennyire lelkes voltam, talán egy kicsit túlságosan is, de nem akartam tiszteletlen lenni a magyar emberekkel és a magyar csapattal sem, csak boldog voltam a sorsoláskor.” A végén még magyarul is megszólalt: „Hajrá, magyarok! Hajrá, magyarok!”

Derék norvég barátunk jól szurkolt, mert a magyar válogatott a franciaországi torna meglepetéscsapataként kisebbfajta csodát vitt végbe: Ausztriát legyőzve (2-1), Izland (1-1) és a későbbi tornagyőztes Portugália (3-3) ellen emlékezetes döntetlenek után csoportelsőként jutott a legjobb 16 közé. A nyolcaddöntőben a belgák parancsoltak megálljt Dzsudzsákéknak.