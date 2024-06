Mint azt már megírtuk, a Jövő Új-Városáért Egyesület az ősztől tavaszig tartó Sportolj Dunaújváros! elnevezésű programsorozatát ezúttal egy kétnapos kavalkáddal zárta. Ez volt a Grund Családi és Sportnap, amely középiskolások focitornájával és ovisok ügyességi sorversenyével vette kezdetét a Dunaújváros Stadionban pénteken reggel. Még aznap este ingyenes koncertekkel vártak az érdeklődőket, amelyen a sztárfellépő a Hooligans volt. Aztán szombaton a Steelball utcai kosárlabda kupával folytatódott volna a program, azonban annyira esős volt az idő és csúszós a stadion parkolójában kialakított pálya, hogy a szervezők egy nappal későbbre halasztották a megvalósítását. Vasárnap pedig érkezett is a huszonhárom csapat, akik négy pályán mérkőztek meg egymással a fordulók során. Zemankó Zoltán, a JUVE sport-teamjének vezetője a megnyitón elmondta, a Sportolj Dunaújváros! programsorozatuk részeként tavaly élesztették fel ezt az utcai kosárlabda kupát, amely régen oly nagy népszerűségnek örvendett. Annak idején a Vasmű úton rendezték meg, aztán sokáig nem volt. Hangsúlyozta, szeretnék a jövőben is folytatni ezt a szép hagyományokkal bíró versenyt, és ha lehetőségük lesz rá, akkor az eredeti helyszínen, a Vasmű úton megszervezni.

Amíg a csapatok versenyeztek, közben gyermekprogramokkal is szolgáltak, volt például ugrálóvár és arcfestés is, de krétával alkothattak is az apróságok.