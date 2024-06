Amíg gyülekeztek a motorosok a szervezők elkezdték előkészíteni az ebéd hozzávalóit, majd szép lassan beizzították a hatalmas üstöt és hamarosan ínycsiklandó illat lengte be a környéket. Az utánozhatatlan babgulyás, minden földi jóval és aranykezű szakácsnővel.

Fotó: Szentes Kitti

A regisztrációk után, a társaság elindult egy falukörre, ahol a település apraja-nagyja is megcsodálhatta ezeket a gyönyörű két illetve háromkerekű paripákat. A felvonulókhoz a falu fiatal motorosai is csatlakoztak, Simsonokkal vagy éppen cross motorokkal.

Fotó: Szentes Kitti

A menet a perkátai Kossuth-szobornál állt meg, ahol László Tibor és Piros László, a szervezők koszorút helyeztek el a szobor lábánál. Bogó Anikó, a perkátai művelődési központ igazgatója pedig beszédet mondott. Megtudtuk többek között, hogy a szobrot 1908-ban avatták fel, az avatáson részt vett Kossuth Ferenc Kossuth Lajos fia is, valamint az országban ehhez hasonló Kossuth mellszobor csak Debrecenben található.

Fotó: Szentes Kitti

Az ünnepi koszorúzás után egy kistérségi körre indultak a résztvevők, érintették Szabadegyházát, Pusztaszabolcsot és Adonyt is. A templomkertbe tértek vissza a délutáni órákban, ahol Szeleczky Csaba plébános áldást mondott a megjelentekre és minden egyes motort külön is megáldott. Csaba atya maga is nagyszerű motoros hírében áll, fel is ült az egyik csodálatos bordó trike motorra, igaz most csak utasként és gurultak vele egy kicsit.

Fotó: Szentes Kitti

A csapat az áldás után visszagurult a falukemencéhez, és végre elfogyaszthatták a jól megérdemelt ebédet.

Fotó: Szentes Kitti

A délután további része baráti beszélgetéssel, ügyességi bemutatókkal telt, illetve megtekintésre került a Győry-kastélyban található technikatörténeti és helytörténeti kiállítás is Rajcsányi László vezetésével.

Fotó: Szentes Kitti

Az este pedig koncertekkel telt, fellépett többek között a Blues Company és barátai a Rockout és a Clapton Mania zenekarok.

Fotó: Szentes Kitti

Ismét egy jól sikerült rendezvényt tartottak a Perkátai Motoros Baráti Kör tagjai.