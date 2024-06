Akkor, ha barnák szeretnénk lenni, marad a szolárium...

– Nem akarok pánikot kelteni, de azért a szoláriumok is – még ha ártalmatlannak tűnnek is – de ugyanúgy uv-kezelések. Sajnos egy nagyon széles spektrumú sugárral dolgoznak, így nemcsak az kerül a bőrünk alá, amelyik része barnít, hanem más hullámsáv is. Mindemellett azon kívül, hogy nagyon nagy terhelést rónak a bőrre, kollagént darabolnak, mélyszöveteket károsítanak, nem beszélve arról, hogyha még ráncosítanak is.

Tehát, ha napfény, ha csábító barnaság, azért csak óvatosan!