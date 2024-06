Készségszakma a pedagógusé. vagy tanulható?

– Nagyon jól le kell tenni az alapokat, de valahol azért ki kell alakítani magának a saját stílusát. Még egyszer mondom, nem tudom magam elképzelni más pályán. Az angol nyelvoktatás az az életem. Megvannak a korszakaim. Amikor a portfóliót kellett írni 10 éve, akkor ott volt egy ilyen, hogy szakmai életút áttekintése, tehát saját magunkról kellett egy szakmai életutat bemutatni. Akkor zongoráztam végig, próbáltam megfogalmazni, hogy akkor éppen hol tartottam. Hol van az, amikor már birtokában voltam, pedagógiailag is, meg módszertanilag is annak, hogy magabiztosnak érezzem magam. Ugyanakkor nem bújhat ki az ember a bőréből. Vannak nekem is hangulataim, meg esetleg a diáknak is, vannak élethelyzetek. Azért voltak nehéz időszakok, amikor ugyanúgy helyt kellett állni. Bár sose az jutott eszembe, hogy helytállok, hanem az, hogy csinálom, megoldom. Sok minden inspirált.

Fotó: Laczkó Izabella

Egy maximalista ember soha nem ül a babérjain.

– Tanultam állandóan, minden évtizedre jutott valami. Akár továbbképzés, önképzés, mondjuk külföldi szakmai utak, vagy pályázatok, mindig volt valami, és mindig volt, amit sikerült is.

Negyven év alatt biztos történtek kiemelkedő dolgok is. Mi az, amire nagyon büszke, vagy ami nagyon vacakul sült el?

– Ha össze kéne foglalni, akkor talán büszke arra vagyok, hogy épp a hosszú idő miatt hozzájárultam az iskola arculatának kialakításához a saját szakterületemen. Említettem az angol tagozatot, a nyolcosztályos képzést, de ott van a Halloween vetélkedő, amit mindig olyan sokan emlegetnek, vagy a csúcspont, mondjuk a John Lennon night 2000-ben, ami egy ilyen nagy összművészeti esemény volt, amit sok kollégával együtt szerveztünk, de mégis saját ötletből. Egy hatalmas nagy rendezvény volt. Az osztályaimat feltétlenül meg kell említenem. Nem tudom, mi az, amit nem csináltam. Továbbképeztem magam, portfóliót írtam, pedagógus szakvizsgán vettem részt, ilyenek. A mélypontok mindig a változásokkal jöttek el. Hogy a grammatizáló nyelvoktatásból álltunk át az audiovizuálisba. Azért volt itt nyelvi labor ebben az iskolában, amikor az volt éppen a csúcs. Nyilván a számítógép, az internet megjelenése, megtanulni ezeket a dolgokat, beépíteni az a módszertanba. Az az átalakítás. A legnehezebb alkalmazkodni az új generációkhoz, talán nem kell mondanom, hogy a mostani generációhoz is. Motiválni őket. Nem mindig sikerült. Mindig magamban kerestem a hibát, és mindig igyekeztem valahogy lépést tartani ezzel. De ugyanakkor meg vannak, voltak elveim, amikhez meg mindig ragaszkodtam. Hogy ha az idegen nyelvről, az angolról beszélünk, akkor arra használjuk, hogy kommunikáljunk. Ennek persze sok műfaja, meg terepe van, de hogy a szemtől szembeni kommunikációt még most, az online világban sem kerülhetjük ki, az biztos. Akkor tudod a nyelvet, hogyha így is tudsz interakciót kialakítani. Az óráimban ezt mindig beépíttettem, a mai napig. Természetesen használom, a gyerekekkel a sok-sok más lehetőséget is. A másik, hogy az idegen nyelv, az angol egy élő közeg, és állandóan változik, és ezeket a változásokat követni kell. Az egy dolog, hogy van brit, meg amerikai angol, de a múlt héten is körbejártunk egy olyan kifejezést, ami a 2010-es években jelent meg egyáltalán az angol nyelvben. Hullámvölgyek? Igen, azok is voltak. Amikor úgy éreztem, hogy nem tudom folytatni. Amikor úgy éreztem, hogy nem tudom eléggé motiválni azt az éppen adott generációt, holott én ugyanazt nyújtom. A színvonalam is ugyanaz, de mégsem sikerül úgy. Ilyen időszakok voltak, ez kétségtelen.

Nagyon sokat változott a diákanyag?

– Sokat. Milyen érdekes, hogy ezt a legnehezebb megfogni. Egyrészt azért, mert egyáltalán más volt a tanár-diák viszony, vagy az egész oktatás mikéntje. Nagyobbak a generációs különbségek. Ők digitális bennszülöttek, mi pedig digitális bevándorlók vagyunk. Talán a tanár nagyobb – úgymond – tisztelete, bár szerintem annak megadták a tiszteletet, aki magas szinten volt. Ez nem most kezdődött, ez már szerintem húsz éves történet, hogy a külső világ sokkal több ingert ad, mint amit mi tudunk nyújtani. Ez szerintem a válsága is egy kicsit az iskolának. Hogy hogyan tudja ezt kompenzálni. Nem is a nyitottság a jó szó, hanem a közvetlenség. Például sokkal közvetlenebbek is lettek a gyerekek is. Valahogy máshogy jön be egy új iskolába. Máshonnan is ömlik rájuk az információ, minden ömlik rájuk. Kimennek az óráról, ott a telefon, bejönnek az órára, nyilván engedem használni arra, amire kell. Én szeretném irányítani, de ilyen tekintetben a tanár már nem letéteményese az egész tudományának. Pedig annak kéne, hogy legyen, mivel nem hiszem, hogy csupán a csupán valami használatával lehetne tanulni. De motiválni őket rendkívül nehéz, ehhez olyan órákat kell csinálni, ami ehhez a generációhoz szól. A motiváció az biztos, hogy az nagyon nehéz, és nem mindig megy. Sok mindennel küzdünk itt a kollégákkal együtt, az biztos. Meg kell valahogy találni a hangot. De most már rájuk hagyom a folytatásban.

Fotó: Laczkó Izabella

Az ön szakmáját – és most konkrétan a nyelvre gondolok – veszélyezteti a mesterséges intelligencia?

– Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Biztos, hogy átalakítja, átalakíthatja. Nem merültem el ebben annyira, de biztos, hogy nagy hatással van, vagy nagy hatással lesz rá. Sok mindent veszélyeztet. Megint egy újabb tényező, ami ellustít. Hogyha készen ad mindent, akkor ez egy általános probléma. Kíváncsian várom, hogy milyen hatással lesz. Azért majd fogom látni – mert szeretném követni akár a tanítványokat, akár az unokákat –, hogy mi a mi jövőnk, mármint a nyelvtanároké, hogyha mindent ilyen készen tudnak kapni. Nem tudok másra utalni, amíg ott ülünk és kényszerítjük arra a nyelvtanulót, hogy megnyilvánuljon, hogy valós időben tudjon kommunikálni, vagy tudjon írni, használja a különböző stílusokat, addig talán nem lesz gond. Nagy kérdés.

Ha mondjuk tizenhat éves lenne a gyereke, és bejelentené, hogy a pedagógus szeretne lenni, akkor mit tanácsolna neki?

– Ha már annyi idős, akkor már fogja látni, hogy miben jár, mert látja, hogyan és mit csinál a szülője. El fogom tudni mondani neki mind a két oldalát, hogy mi az, ami fantasztikus és mi az árnyoldala.

Biztatná, vagy óvná?

– Mind a kettő. Tiltani nem, de bíztatnám, vagy óvnám. Igazából ez majd nálunk majd esetleg az unokáknál jöhet elő. Egyik gyerekem se pedagógus.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Ha még egyszer nekifutna?

– Ha még egyszer nekifutnék, akkor én ugyanezt tenném, ugyanezt választanám. Kétség nem fér hozzá. Nagyon nehéz is tud lenni, és fel is őröli az embert, és ott van a kiégés veszélye is, akkor jól jön mondjuk egy cambridge-i nyári egyetem pont egy olyan időszakban. Jaj, hát igen, a hétköznapokat nehéz, nehéz megélni. A másik, hogy a mostani generációk azok, akik azonnali visszajelzést igényelnek, tőlünk, az iskolai közegben is. Mi meg nem kapjuk meg ezt az azonnali visszajelzést sokszor. A keddi nap például kivétel volt, ahogy itt engem elbúcsúztattak, az a nagyságrend, az a személyes mód. Ebben a tanévben a 70-es évforduló kapcsán tényleg nagyon sok visszajelzést kaptam régiektől, hogy jó volt, emlékezetes volt. Lehet, hogy ezek kellenek nekem.

Ha az ember 42 év után azt tudja mondani, hogy ez így volt rendben, akkor sikeres ember volt.

– Így van, igen. Így a végére. Akkor sem tudom azokat a tényezőket kivenni belőle, ami elvezetett engem ide. Én elégedetten tekintek vissza erre a pályára. Így van.

Megvolt az utolsó órája?

– Az utolsó óráimról beszéljünk. Egy dupla órán az Egyesült Királysággal kapcsolatos térképes csoportfeladatot adtam lezárásképpen. Egy másik osztállyal egész órán énekeltünk, mindenki választhatott különböző dalokat. Az ötödikeseket megkértem, hogy rajzoljanak nekem valamit, azokat még kapom folyamatosan, és a hetedikesekkel is énekeltünk.

Sírt is?

– Most fogok. Én elkezdtem ezt a leválási folyamatot már tavaly. Akkor volt húsz éve, hogy ez a nagy osztályom megalapította az Élet kulcsát, amit most mindig átad a következő évfolyamnak. Volt két tanítványom, akik abba a nyolcosztályos évfolyamba jártak, és házasok, van egy gyermekük, akit tanítok. Három generáció így együtt, kis beszéd is volt… Már akkor, ott elkezdtem. Sírtam-e? Közben igen. Kedden én nagyon euforikus állapotban voltam, szerintem ez látszott is. De ott végül is nem sírtam el magam. Egy kicsit vigyáztam, de amikor feljöttem, akkor igen. De tudom, hogy még fogok is.

Fotó: Laczkó Izabella

Akkor nehéz az elválás?

– Ez egy nagy cezúra, de mindenki nyugdíjba megy valamikor és mindenkinek nehéz. Ezt nekem még biztos, hogy meg kell gyászolni. Azt tudom, hogy a kapcsolatom megmarad az iskolával, a kollégákkal, akikkel bár nem is emeltem ki, de nagyon szerettem együtt dolgozni, meg együtt lenni. Most sírok, látja? És fogok is még. De a kérdései hozták ki belőlem, hogy ezeket végig kellett gondolnom. Hogy milyen sok... Statisztikailag, években számolva, vagy tevékenységekben. Körülbelül ezzel szembesültem itt az utolsó tanévben. Mert miközben csinálja az ember, akkor hajtja valami, amit nehezen tudok megfogalmazni.