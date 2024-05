De hiszen ez egy falunap!

Az első meglepetés akkor ért bennünket, amikor az iskola felől bekanyarodtunk a gyönyörű Faluparkba kora reggel. Az eseményre érkező árusok és a büfések olyan hercig sátorvárost rittyentettek a fák árnyékába, hogy azt hitte az ember, hogy elnézte a naptárt és híres daruszentmiklósi falunapra érkezett.

Fotó: Balogh Tamás

Hogy teljes legyen a képzavar

Látni való volt, hogy a gyermekek külön kényeztetést kaptak az összkomfortos játszóparkjukban. Még egy szolid körhinta is várta őket. Nyilvánvaló, hogy az idei évben is tombol majd a lemosható kenceficék, tetkók divatja. Mindenki szerencséjére a régió leghíresebb alkalmi frizura varázslója Feke Judit is megnyitotta a szalonját az árnyas fák alatt.

Több mint show volt

Fotó: Balogh Tamás

Túlzás nélkül a szívemhez kaptam, amikor megláttam a megnyitóként fellépő gyanúsan megújult és egy osztállyal feljebb lépett Czuppon Péter féle néptáncos együttes, esti, színházi fő műsorba kívánkozó, vastapsos produkcióját. (Csak úgy megsúgom: reggel kilenckor, ragyogó napsütésben…)

Cukiság

Fotó: Balogh Tamás

A cukiságmérőnek viszont a profik után lett dolga, hiszen előbb a Szederinda óvodások, majd a Benedek Elek tagiskolások táncosai hódították meg újra a közönség szívét.

Fotó: Balogh Tamás

A csikósok professzionális bemutatója

Fotó: Balogh Tamás

A nap lovas siker triója: Tóth Lajos a Guinness-rekorder, Maszlag Gábor és Orova Tamás olyan könnyed természetességgel prezentálták a csikós, majd a bajnok a puszta ötös fogat bemutatót, hogy a nézőtérről egyre inkább úgy éreztük, hogy az nekünk is simán menne…

És ezek meg kicsodák?

Fotó: Balogh Tamás

Az a helyzet, hogy Sahin Gábor, aki sok más egyéb mellett patkolókovácsként is megállja a helyét, bivaly fogatával, (amivel sétakocsikáztatást is vállalt) egy tűzpiros Ferrari SF-24-es-sel sem kapott volna több csodáló pillantást, mint azzal a kimérten cammogó párossal.

Fotó: Balogh Tamás

Foglaljuk össze a tapasztalatokat

Fotók: Balogh Tamás

A hajtók bemutatója még a mai korok műszaki csodáihoz szokott szemeket is magukkal ragadták. A kétszer harminc bemutatót viszont kimondottan a helyhiány miatt most, nem részletezem. Röviden összefoglalva: lelkesek és profik voltak. Akiknek nem jött ki elsőre a lépés másodikra, ők is nagyot mentek. Van viszont három különlegesen fontos szereplő, akik szívesen meséltek az aznapi csodákról.